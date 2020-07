Uoči vikenda, stiže nova promjena: Oblačnije i nestabilnije, ali ponegdje i malo toplije

U većini krajeva i četvrtak će biti djelomice sunčano, a sredinom dana i popodne u unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi. Navečer i potkraj dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom u sjeverozapadnim predjelima. Kiša će se u noći na petak proširiti na veći dio zemlje, a izraženija će biti u gorju i središnjoj Hrvatskoj. U Dalmaciji i na krajnjem istoku i dalje sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 °C.

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren i jak razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova, osobito u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 27 i 29 °C.

Na sjevernom Jadranu prijepodne djelomice sunčano, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponegdje pljuskovi i grmljavina. Ujutro uz obalu slab burin, a zatim tijekom dana slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, uz obalu između 19 i 21 °C, a najviša dnevna od 21 do 23 °C, na moru između 25 i 27 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, uz obalu između 20 i 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 30 °C, prognozira mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.