Unija Kvarnera od Ustavnog suda traži da poništi naplatu mostarine na Krčkom mostu

Politička stranka Unija Kvarnera podnijela je posljednjeg dana prošle godine zahtjev Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti odluke o naplati prolaska Krčkim mostom te je, kako je u srijedu kazao član Senata stranke Marko Boras Mandić, optimistična da će se do kraja 2019. godine ukloniti naplatne kućice

Boras Mandić, ujedno zamjenik primorsko-goranskog župana, u izjavi za novinstvo je kazao da je Unija Kvarnera ovime ostvarila ono što je najavila prošle godine, a to je da će podnijeti ustavnu tužbu ako se do kraja 2018. godine ne prestane naplaćivati mostarina.

Argumenata za tužbu je mnogo, a osnovni je da je ovo jedini most u Hrvatskoj s naplatom prolaza, rekao je Mandić, koji je i zamjenik primorsko-goranskog župana. Odlukom Vlade Ive Sanadera iz 2007. godine Krčki most je 'na neprirodan i nasilan način' stavljen u sustav Autoceste Rijeka-Zagreb, a svi se možemo složiti da to nije objekt preko kojege se iz Rijeke stiže u Zagreb ili se iz Zagreba dolazi, rekao je Boras Mandić. Uvođenje Krčkog mosta u sustav Autoceste Rijeka-Zagreb bila je samo pravna osnova da se može nastaviti naplaćivati mostarina, a mi ćemo je ovom tužbom srušiti, naglasio je.