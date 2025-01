Umro Mirko Valentić, dugogodišnji ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest

Valentić je rođen 1932. u Mišinu Hanu kod Banja Luke. Godine 1961. diplomirao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1978. doktorirao povijest također u Zagrebu.

Prof. Mirko Valentić tijekom bogate znanstvene karijere radio je kao kustos u Povijesnom muzeju Hrvatske od 1964 do 1971.) te u Hrvatskom institutu za povijest od 1971. do 2002., čiji je bio ravnatelj od 1990. do umirovljenja 2002. godine.

Također od 1993. radio je kao profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagreb na Odjelu za povijest.

Od 2005. prof. Valentić bio je član Savjeta za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

U svom znanstvenom radu bavio se poviješću gradišćanskih Hrvata i Vojne krajine, pitanjem srpske nacionalne ideologije, velikosrpskim projektima 19. i 20 stoljeća, migracijskim i kolonizacijskim procesima u XIV. i XVII. stoljeću, a osobito vlaškom kolonizacijom te poviješću prometne integracije i jadranske orijentacije Hrvatske.

Povjesničar Valentić objavio je više radova, među kojima i knjige "Gradišćanski Hrvati od XVI. stoljeća do danas", "Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849.–1881.", "Vojna krajina u Hrvatskoj" (suautor) i "Rat protiv Hrvatske: 1991.–1995. - velikosrpski projekti od ideje do realizacije".

Prof. Valentić bio je i urednik niza Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća (.I–X., 1999.–2006.). Povjesničaru Mirku Valnetiću posvećen je zbornik radova "Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić".

Kako se doznaje, sprovod prof. Valentića bit će u četvrtak, 23. siječnja, na zagrebačkom groblju Mirogoju.