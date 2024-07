Umro akademik Ivan Gušić, bavio se geologijom i paleontologijom

Opisao je i nekoliko novih vrsta izumrlih algi mikronske veličine, foraminifera i vapnenačkih algi, koje su živjele u mezozoiku, razdoblju koje je trajalo od prije 250 do prije 65 milijuna godina.

One su se u paleontologiji pokazale kao pouzdani pokazatelji starosti stijena u plitkomorskim vapnenačkim naslagama nekadašnjeg Tetis oceana, iz kojih je izgrađen Dinarski krš.

Objavio je, sam i u koautorstvu, oko sedamdeset znanstvenih radova, od toga oko polovicu u uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima, te veći broj stručnih i popularno-znanstvenih članaka.

Autor dviju knjiga: Zar doista nije bilo dovoljno vremena?: razmišljanja o znanosti, evoluciji, istini i još koječemu (2010.) i Kreacionizam: stari mit u novome ruhu (2017.)

Gušić je za redovitog člana HAZU izabran 1992. te je u Akademiji obavljao niz dužnosti. Od 2011. do smrti bio je voditelj Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU i predsjednik Odbora za krš, a od 2011. do 2018. bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti.

Od 2006. do 2009. bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja, a od 2014. do smrti i glavni urednik Glasnika HAZU.

Od 2019. bio je dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za životno djelo za 2012.

Gušić se rodio 17. studenog 1938. u Zagrebu. Otac mu je bio hrvatski otorinolaringolog i etnolog Branimir Gušić, a majka etnologinja Marijana Gušić, od kojih je u ranom djetinjstvu dobio ljubav prema prirodi i istraživanju.

Diplomirao je 1962. na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultetu, a 1974. doktorirao. Ondje je predavao od 1963. do 2008., od 1992. kao redoviti profesor. Bio je i znanstveni suradnik Sveučilišta u Münsteru od 1980. do 1985. i Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu od 1985. do 1990.

Od 2009. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.