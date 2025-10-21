Ukrajinski stručnjak za dronove: EU radi jednu veliku pogrešku

Europska unija trebala bi izgraditi više centara za obuku operatera dronova kako bi im omogućila brzu prilagodbu na promjene na bojištima, izjavio je suosnivač ukrajinske savjetodavne tvrtke

Kada je riječ o ratovanju dronovima, europske vojske čine 'veliku pogrešku' jer se previše fokusiraju na opremu, a nedovoljno na obuku ljudi koji njima upravljaju, rekao je ukrajinski stručnjak za Euronews. Ne grade se centri za obuku „Naši zapovjednici svakodnevno uče na prvoj liniji fronta. Bore se gotovo svaki dan već četiri godine. A Europa počinje daleko iza. Raspravljaju o dimenziji opreme, a ne o iskustvu i taktici“, izjavio je Fedir Serdiuk, suosnivač MOWA Defence, za Euronews na marginama Europske obrambene i sigurnosne konferencije u Bruxellesu. 'Ne vidim da se grade trening centri onoliko koliko se grade tvornice, a to je velika pogreška. Ne samo zbog tehničkih vještina, već i zbog taktičkih vještina', dodao je. Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Njegova tvrtka zapošljava veterane iz Ukrajine koji savjetuju strane vojske, posebno u vezi s ratovanjem dronovima. MOWA Defence, na primjer, bila je uključena u nedavnu NATO vježbu u kojoj su sudjelovali britanski, poljski i australski vojnici. 'Jer ograničenja neće biti u proizvodnji. Čak i u Ukrajini smo pokazali da možete brzo povećati proizvodnju. Problem je obučiti ljude i opremiti ih vještinama i znanjem ratovanja dronovima', rekao je. 'Morate se fokusirati na vještine' Rusija, koja je u rujnu izvela 5.600 napada dronovima na Ukrajinu, planira proizvoditi pet milijuna dronova godišnje. Kijev, s druge strane, prije potpune invazije Moskve u veljači 2022. nije proizvodio mnogo dronova, ali sada cilja na dvije milijuna godišnje. Procjenjuje se da je u sukobu u upotrebi oko 100 različitih vrsta dronova, od malih modela veličine igračke do sustava s rasponom krila od 20 metara. Ukrajina je dronove uspješno koristila za izviđanje, navođenje artiljerije i izravne napade, uključujući Operaciju Spiderweb, u kojoj je koristila male dronove koje su krijumčarene u Rusiju kako bi na daljinu uništile strateške vojne bombardere. Uništavanje tvornica dronova stoga je postalo prioritetni vojni cilj obje strane. Zbog toga je ljudski faktor posebno ključan, smatra Serdiuk.