Ukrajinci tvrde da Herson nije pao, Rusija iz zraka i topništvom snažno udara po nizu gradova, posebno Harkivu, Kijevu i Mariupolju

Ukrajinci tvrde da nastavljaju braniti Herson i demantiraju tvrdnju Moskve da je zauzela taj grad na jugu Ukrajine, dok Rusija pojačava smrtonosno bombardiranje najvećih ukrajinskih gradova koje ruske snage još nisu uspjele slomiti.

Budući da Moskva nije uspjela ostvariti svoj cilj i brzo svrgnuti ukrajinsku vladu nakon gotovo tjedan dana invazije, zapadne zemlje strahuju da Rusija prelazi na novu, daleko nasilniju taktiku kako bi se probila do gradova za koje je očekivala da će ih lako osvojiti.

"Vidjet ćemo...kako se njegova brutalnost povećava", komentirao je britanski ministar obrane Ben Wallace Putina u radijskom intervjuu. "On se ne snalazi, okružuje gradove, nemilosrdno ih bombardira noću...i onda će ih na kraju pokušati slomiti i ući u gradove."

No na druga dva glavna fronta - na istoku i sjeveru, Rusija ne napreduje. Dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkiv , pružaju otpor pred sve jačim bombardiranjem.

Regionalni guverner rekao je preko noći da je opkoljen, pod vatrom i da ruski vojnici pljačkaju trgovine i ljekarne. Zelenskijev savjetnik rekao je u srijedu da se vode ulične borbe u luci gdje se rijeka Dnjepar ulijeva u Crno more.

Moskva je u srijedu objavila da je zauzela Herson, grad s četvrt milijuna stanovnika na jugu Ukrajine, no Kijev osporava tu rusku tvrdnju.

U Kijevu, prijestolnici s tri milijuna ljudi u kojemu se stanovnici po noći skrivaju u podzemnoj željeznici, Rusija je raznijela glavni televizijski toranj blizu spomenika holokaustu i usmrtila prolaznike.

"Oni ne znaju ništa o Kijevu, o našoj povijesti. Ali svi imaju naredbe da moraju izbrisati našu povijest, našu zemlju, da moraju izbrisati sve nas", rekao je Zelenskij u svom najnovijem obraćanju naciji.

Umorni i neobrijani Zelenskij, odjeven u zelenu borbenu uniformu u dobro čuvanoj vladinoj zgradi, ranije je rekao Reutersu i CNN-u u intervjuu da bombardiranje mora prestati kako bi se nastavili pregovori o okončanju rata.

"Nužno je barem prestati bombardirati ljude, samo prestati bombardirati i onda sjesti za pregovarački stol."

'Logističke poteškoće'

Ogromna ruska kolona prema Kijevu već je danima uglavnom u zastoju, tvrde zapadne vlade. Visoki američki obrambeni dužnosnik u utorak je naveo su Rusi suočeni s nestašicom hrane i goriva i da su prisutni znakovi pada morala među ruskim vojnicima.

"Ruske snage su se navodno pomaknule u središte Hersona na jugu, ali ukupni dobici bili su ograničeni u posljednja 24 sata", objavilo je britansko ministarstvo obrane u obavještajnoj obavijesti u srijedu ujutro.

"To je vjerojatno zbog kombinacije tekućih logističkih poteškoća i snažnog ukrajinskog otpora", dodaje se. U međuvremenu Rusija izvodi intenzivne zračne i topničke napade, posebno na Harkiv, Kijev, Mariupolj i istočni grad Černihiv, navodi se.

Gotovo 700.000 Ukrajinaca napustilo je zemlju u manje od tjedan dana, što je najbrže raseljavanje ljudi u Europi u desetljećima.

Vodeća ruska oporbena ličnost Aleksej Navaljni rekao je iz zatvora da bi Rusi svakodnevno trebali prosvjedovati protiv rata, tvitao je njegov glasnogovornik.

Putin je naredio "posebnu vojnu operaciju" prošlog četvrtka u pokušaju da razoruža Ukrajinu i uhvati "neonaciste" za koje lažno tvrdi da upravljaju zemljom od 44 milijuna ljudi. Ukrajina teži bližim vezama sa Zapadom, što Rusija naziva prijetnjom.

Unatoč brojčanoj nadmoćnosti ruskih snaga, ukrajinske zračne snage još uvijek lete, a ukrajinska protuzračna obrana još uvijek se smatra održivom, što je činjenica koja zbunjuje vojne stručnjake.

Washington i njegovi saveznici u NATO-u odbili su zahtjev Ukrajine da se uvede zona zabrane letova iznad zemlje, tvrdeći da bi to dovelo do izravnog sukoba s nuklearno naoružanom Rusijom. No, Zapad Ukrajinu oprema oružjem, uključujući protuzračnim i protutenkovskim projektilima kako bi pomogli Ukrajincima u borbama.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je da bi zemlja uskoro trebala zaprimiti projektile Stinger i Javelin iz inozemstva te još jednu pošiljku turskih dronova.