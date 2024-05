Ukrajinci pokazali svoj 'FrankenSAM', hibrid američkog i sovjetskog oružja

Ukrajina već mjesecima eksperimentira s američkim inženjerima na korištenju postojećeg inventara sustava Buk iz sovjetske ere za ispaljivanje starih projektila RIM-7 Sea Sparrow , a koje je isporučio Washington. Kijevu je teško nabaviti streljivo za svoje bacače Buk jer ih proizvodi Rusija. I tako je rođen FrankenSAM — oružje koje spaja Frankensteinovo čudovište i obrambene sustave od projektila zemlja-zrak. Prvi put je ovaj hibridni dizajn spomenut u listopadu. New York Times izvijestio je da Ukrajina i SAD također pokušavaju upariti rakete zrak-zrak AIM-9M Sidewinder sa sovjetskim radarskim sustavima i rakete Patriot s radarskim sustavima ukrajinske proizvodnje.

Ukrajinske obrambene novinske kuće identificirale su sustav kao FrankenSAM, opremljen projektilima RIM-7, napominjući da se Buk izvana činio relativno nepromijenjen, s originalnim lansiranjem i netaknutom radarskom kupolom. Druge dvije fotografije prikazuju ostatke uništenih bespilotnih letjelica, a intervjuirani časnik kaže da je njegova posada uništila bespilotnu letjelicu Lancet i bespilotnu letjelicu Orlan-10 . To ukazuje na to da se FrankenSAM može koristiti za uništavanje manjih ciljeva.

Eksperimentalni spoj

To je eksperimentalni spoj sustava izgrađenih na suprotstavljenim stranama Hladnog rata, ali izgleda da funkcionira. FrankenSAM je prvi put oborio metu u siječnju, kada je Ukrajina rekla da je uništila dron Šahid na osam kilometara. Prema ukrajinskim zračnim snagama, projektili RIM-7, razvijeni 1960-ih, imaju kraći domet od tradicionalnog streljiva sovjetske proizvodnje, za koje je Buk bio dizajniran. U studenom je glasnogovornik ukrajinskih snaga u to vrijeme, Jurij Ignat, rekao izdanju New Voice da će FrankenSAM biti učinkovit u 'malom radijusu'.

Domet projektila RIM-7 je oko 20 kilometara i oko 15 kilometara u visinu, a sovjetski 9M38 može pogoditi ciljeve udaljene oko 44 kilometra i na visini od oko 19 kilometara. Službene fotografije sustava FrankenSAM objavljene su oko tri tjedna nakon što su ruske snage tvrdile da su uništile ukrajinski Buk M-1 dronovima u Harkivu.