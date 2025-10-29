Ukrajinci oštetili ključnu rusku branu, objavljene snimke poplavljenih rovova

Brana akumulacijskog jezera pogođena je prošlog petka i subote, izjavila je ruska Federalna agencija za vodne resurse državnoj novinskoj agenciji TASS. To je prvi put od ruske invazije na Ukrajinu da je ukrajinski napad uzrokovao veliku štetu na hidrotehničkom objektu unutar Rusije, piše Moscow Times .

'Razina vode pala je za 1 metar kao rezultat štete', rekla je agencija za vodne resurse, dodajući da je uvedeno izvanredno stanje na razini objekta uz plan oporavka. Oko 1000 stanovnika u potencijalnoj zoni poplave dobilo je privremeni smještaj, rekao je u subotu guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je rekao da se situacija 'stabilizirala' do ponedjeljka ujutro, ali je upozorio na kontinuiranu opasnost uslijed straha od novih napada. Videozapisi koje su objavili proruski Telegram kanali prikazuju vodu koja se izlijeva kroz napuknutu branu i poplavljene rovove koje navodno koriste ruske trupe. BBC je rekao da je provjerio snimke štete.