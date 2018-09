UKIP neće u Bannonov protueuropski pokret

Stranka nezavisnosti Ujedinjenog Kraljevstva (UKIP) ne planira se priključiti protueuropskoj kampanji koju vodi Steve Bannon, bivši strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u petak čelnik UKIP-a Gerard Batten

'Nikada nisam susreo Stevea Bannona. Što se mene tiče, on je zanimljiv čovjek zbog onoga što je učinio Americi', rekao je Batten u Birminghamu gdje se održava stranačka konvencija.

'Nisam baš siguran u to što predlaže diljem Europe, ali UKIP se u to me uklapa. UKIP je britanska stranka koja se bori za britanski narod', dodao je.

Bannon, krajnje desni bivši Trumpov savjetnik, sastavlja koaliciju europskih protuestablišmentskih stranaka. Njegova organizacija sa sjedištem u Bruxellesu zamišljena je kao labavi savez krajnje desnih populističkih čelnika za suradnju pred europske izbore iduće godine.