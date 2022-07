Ugledni znanstvenik o jesenskom scenariju i svom velikom otkriću: Njihov imunitet ne može se oduprijeti novim zarazama

Koronavirus se ponovno širi Hrvatskom i Europom. O novim, značajnim otkrićima koja su povezana s koronavirusom u Dnevniku Nove TV govorio je profesor Igor Štagljar. Njegov znanstveni rad u petak je objavljen u časopisu Nature Comunications

Na pitanje što je otkrio kad se govori o trajanju imuniteta - bilo preboljenjem ili cijepljenjem, Štagljar je rekao: 'Otkrili smo kako osobe koje su preboljele covid do kraja prošle godine i one koje su se cijepile takozvano booster dozom do kraja prošle godine - četiri mjeseca nakon preboljenja ili cijepljenja više nemaju neutralizacijskih antitijela protiv novih cirkulirajućih BA.4 i BA.5 podvarijanti'.

To znači da osobe koje su se cijepile prije četiri mjeseca i koje su preboljele covid prije četiri mjeseca - njihov imunitet se ne može oduprijeti novim zarazama ovim visokozaraznim BA.4 i BA.5 podvarijanti, dodao je, gostujući u Dnevniku Nove TV.