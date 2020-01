U ime obitelji poručuje: Nedopustivo je da se djecu bez roditelja iskorištava za nametanje LGBT ideologije

Udruga U ime obitelji poručila je u srijedu kako je nedopustivo je da se djecu bez roditelja iskorištava za nametanje LGBT ideologije i/ili političko razračunavanje te da je prozivanje i pritisak na Centar za socijalnu skrb zastupnika SDP-a Nenada Stazića i homoseksualnog para nasrtaj na sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj.

"Centar je sredinom siječnja 2020. donio novo rješenje kojim ponovo odbacuje zahtjev istospolnog para, Ive Šegote i Mladena Kožića, s obrazloženjem da 'ovo tijelo ne može donijeti rješenje koje se ne temelji na primjeni zakonskih odredbi, već se temelji na mišljenju suda'. Drugim riječima", ističe U ime obitelji, "CZSS ne može provesti postupak niti dati istospolnom paru status udomitelja jer Zakon o udomiteljstvu to ne predviđa, već Centar jedino može donijeti rješenje ili provesti ono što je u skladu s odredbama zakona".

U priopćenju se napominje da je, nakon drugog rješenja Centra, homoseksualni par najavio kazneno prijaviti ravnateljicu Centra, a izjavu zastupnika Stazića su ocijenili "agresijom na službenu osobu u sustavu socijalne skrbi".

"Saborski zastupnik SDP-a Nenad Stazić je u sabornici izjavio: 'Zagrebački centar za socijalnu skrb odbio je zahtjev istospolnog para Ive Šegote i Mladena Kožića za udomljenjem djeteta. To si je dopustila nekakva Tatjana Brozić Perić, šefica toga centra. (...) Žena ne poštuje odluke suda. (...) To je kazneno djelo i da smo mi nekakva država, ali barem nekakva, ta izvjesna Tatjana Brozić Perić do danas u osam sati ujutro do početka svog radnog vremena više ne bi bila na tom mjestu, ona bi bila smijenjena, ona bi bila potjerana jer ne poštuje odluke suda'", navodi u priopćenju nevladina udruga U ime obitelji.

"Ovakva agresija na službenu osobu u sustavu socijalne skrbi, i to od saborskog zastupnika, jer nije omogućila pojedincima, koji su stranka u sporu, status udomitelja, potpuno je suprotna najboljim interesima djeteta jer, između ostalog, djecu svodi na razinu usluge na koju istospolni par ima pravo i koju je trebao dobiti, pa čak i mimo zakona", ocijenila je ta udruga.