Udruga Prava pacijenata: Naš model za liste čekanja preuzet je bez priznanja

Udruga Prava pacijenata u srijedu je pozdravila najavu novog pravilnika kojim će bolnice biti obvezne osigurati pretrage i preglede unutar roka koji odredi liječnik specijalist ističući i da su takav model prethodno dostavili Ministarstvu zdravstva koje ga je prihvatilo bez "priznanja autorstva".
Novi pravilnik čije je donošenje najavljeno u medijima predviđa da će liječnik specijalist na nalazu jasno naznačiti u kojem roku pacijent treba obaviti određenu pretragu ili kontrolni pregled, a bolnica će biti obvezna osigurati termin unutar tog medicinski opravdanog roka.
U udruzi novi pravilnik ocjenjuju kao važan "iskorak za zaštitu prava pacijenata i smanjenje neprihvatljivo dugih lista čekanja", no dodaju da su i oni ponudili svoja rješenja te da su bili izostavljeni iz procesa njegove izrade.
''Dužni smo upozoriti javnost na činjenicu da je upravo naša udruga još ranije izradila i Vladi Republike Hrvatske te Ministarstvu zdravstva dostavila cjeloviti prijedlog ovog modela, uključujući konkretna normativna rješenja, obrazloženja i mehanizme provedbe'', ističu u udruzi te dodaju da su njihov prijedlog izradio tim od šestero njihovih stručnjaka.
Tvrde i da su u dostavljenom dokumentu predložili "ono što se sada predstavlja kao novo rješenje" - da liječnik specijalist određuje medicinski opravdan rok za obavljanje pretrage ili kontrole, a da zdravstveni sustav bude obvezan osigurati termin unutar tog roka ili pacijentu omogućiti obavljanje usluge u drugoj ustanovi.
"Posebno zabrinjava činjenica da, unatoč tome što je naše rješenje očito prihvaćeno i ugrađeno u budući normativni okvir, nismo zaprimili ni službeni odgovor na naš dopis, niti smo pozvani sudjelovati u radnoj skupini za izradu pravilnika. Istodobno, stručnjaci koji su razvili konkretan model i ponudili gotova rješenja ostali su potpuno izostavljeni iz procesa", ističu.
Smatraju da je takav odnos prema stručnjacima i predstavnicima pacijenata neodgovoran i suprotan načelima transparentnog donošenja javnih politika te da, ako institucije koriste prijedloge koje su razvili vanjski stručnjaci i organizacije, najmanje što se očekuje priznanje doprinosa.
"Naglašavamo da naš cilj nije prisvajanje zasluga, nego uspostava kulture suradnje i poštovanja između institucija, stručne javnosti i pacijentskih organizacija. Pozivamo Ministarstvo zdravstva i Vladu da ubuduće osiguraju transparentniji proces donošenja propisa te aktivno uključe stručnjake i predstavnike pacijenata koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti kvaliteti zdravstvenih reformi", zaključuju u priopćenju.