Udruga Prava pacijenata: Naš model za liste čekanja preuzet je bez priznanja

Novi pravilnik čije je donošenje najavljeno u medijima predviđa da će liječnik specijalist na nalazu jasno naznačiti u kojem roku pacijent treba obaviti određenu pretragu ili kontrolni pregled, a bolnica će biti obvezna osigurati termin unutar tog medicinski opravdanog roka.

U udruzi novi pravilnik ocjenjuju kao važan "iskorak za zaštitu prava pacijenata i smanjenje neprihvatljivo dugih lista čekanja", no dodaju da su i oni ponudili svoja rješenja te da su bili izostavljeni iz procesa njegove izrade.

''Dužni smo upozoriti javnost na činjenicu da je upravo naša udruga još ranije izradila i Vladi Republike Hrvatske te Ministarstvu zdravstva dostavila cjeloviti prijedlog ovog modela, uključujući konkretna normativna rješenja, obrazloženja i mehanizme provedbe'', ističu u udruzi te dodaju da su njihov prijedlog izradio tim od šestero njihovih stručnjaka.