zaštita prava

Udruga Prava pacijenata: Naš model za liste čekanja preuzet je bez priznanja

I.J./Hina

01.07.2026 u 15:18

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Udruga Prava pacijenata u srijedu je pozdravila najavu novog pravilnika kojim će bolnice biti obvezne osigurati pretrage i preglede unutar roka koji odredi liječnik specijalist ističući i da su takav model prethodno dostavili Ministarstvu zdravstva koje ga je prihvatilo bez "priznanja autorstva".

Novi pravilnik čije je donošenje najavljeno u medijima predviđa da će liječnik specijalist na nalazu jasno naznačiti u kojem roku pacijent treba obaviti određenu pretragu ili kontrolni pregled, a bolnica će biti obvezna osigurati termin unutar tog medicinski opravdanog roka.

U udruzi novi pravilnik ocjenjuju kao važan "iskorak za zaštitu prava pacijenata i smanjenje neprihvatljivo dugih lista čekanja", no dodaju da su i oni ponudili svoja rješenja te da su bili izostavljeni iz procesa njegove izrade.

''Dužni smo upozoriti javnost na činjenicu da je upravo naša udruga još ranije izradila i Vladi Republike Hrvatske te Ministarstvu zdravstva dostavila cjeloviti prijedlog ovog modela, uključujući konkretna normativna rješenja, obrazloženja i mehanizme provedbe'', ističu u udruzi te dodaju da su njihov prijedlog izradio tim od šestero njihovih stručnjaka.

vezane vijesti

Tvrde i da su u dostavljenom dokumentu predložili "ono što se sada predstavlja kao novo rješenje" - da liječnik specijalist određuje medicinski opravdan rok za obavljanje pretrage ili kontrole, a da zdravstveni sustav bude obvezan osigurati termin unutar tog roka ili pacijentu omogućiti obavljanje usluge u drugoj ustanovi.

"Posebno zabrinjava činjenica da, unatoč tome što je naše rješenje očito prihvaćeno i ugrađeno u budući normativni okvir, nismo zaprimili ni službeni odgovor na naš dopis, niti smo pozvani sudjelovati u radnoj skupini za izradu pravilnika. Istodobno, stručnjaci koji su razvili konkretan model i ponudili gotova rješenja ostali su potpuno izostavljeni iz procesa", ističu.

Smatraju da je takav odnos prema stručnjacima i predstavnicima pacijenata neodgovoran i suprotan načelima transparentnog donošenja javnih politika te da, ako institucije koriste prijedloge koje su razvili vanjski stručnjaci i organizacije, najmanje što se očekuje priznanje doprinosa.

"Naglašavamo da naš cilj nije prisvajanje zasluga, nego uspostava kulture suradnje i poštovanja između institucija, stručne javnosti i pacijentskih organizacija. Pozivamo Ministarstvo zdravstva i Vladu da ubuduće osiguraju transparentniji proces donošenja propisa te aktivno uključe stručnjake i predstavnike pacijenata koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti kvaliteti zdravstvenih reformi", zaključuju u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obraćanje premijera

obraćanje premijera

Plenković: 'Milanović je izolirani mrgud, Hrvatska vojska nije njegova prćija'
nastavljen proces

nastavljen proces

Svjedokinja na suđenju Banožiću: 'Bili smo prvi tamo, tog čovjeka nismo vidjeli'
odgovorio vladi

odgovorio vladi

Milanović: 'Načelnik će provesti moju zapovijed! Anušić i ministri neka ne spavaju mirno!'

najpopularnije

Još vijesti