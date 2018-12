Udruga koncesionara primarne zašite: Nakon smrti dječaka u Metkoviću pokrenut je lov na vještice

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite uputila je u ponedjeljak podršku svojim kolegicama i kolegama u Metkoviću, uz ocjenu da su nakon tragične smrti dječaka u Metkoviću, mediji i zdravstvena administracija pokrenuli lov na vještice u kojem će netko od liječnika biti proglašen krivcem, dok roditelje Metkovića pozivaju da ne odustaju od svojih racionalnih i na zakonima utemeljenim zahtjevima.

Kaže kako je za opremljenost dežurnih ordinacija u primarnoj zaštiti odgovorna lokalna samouprava, odnosno gradovi i županije, a na to je obvezuju Ustav, Zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi te Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

'Nakon tragedije u Metkoviću, od strane medija i zdravstvene administracije pokrenut je lov na vještice u kojem će netko od liječnika biti proglašen krivcem, no mi profesionalci vrlo dobro znamo, a i naši pacijenti, da se u 21. stoljeću zdravstvena zaštita ne može temeljiti na liječnikovoj glavi, rukama i stetoskopu', ističe u priopćenju predsjednica udruge Josipa Rodić .

'Dakle, sva odgovornost leži na čelnicima lokalnih samouprava na što godinama upozoravamo, ali se zakonske obveze uporno ne izvršavaju. Godinama tražimo organiziranje rada medicinsko-biokemijskog laboratorija, Rtg i UZV dijagnostike uz dežurne ordinacije, no odgovor je uvijek - to je nama preskupo, radite kao do sada.

Nemio događaj posljedica je politikanstva gradonačelnika i župana koji takvim odnosom pokazuju koliko drže do kvalitetne primarne zdravstvene zaštite i potreba svog stanovništva', ocjenjuju u udruzi koncesionara i kažu kako se to mora promijeniti odmah.

Svojim prosvjedima građanska inicijativa 'Mame i tate iz Metkovića i okolice', koji su bili potaknut tragičnom smrti devetogodišnjeg dječaka 11. prosinca u splitskoj bolnici, zatražila je nabavku uređaja CRP/streptokok analizatora te hitnu izmjenu pravilnika o medicinsko-biokemijskoj analizi u liječničkim ordinacijama kojim bi se dopustila nabava i uporaba potrebnih aparata.