Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vinkovci traži ostavku Đakića na funkciju predsjednika HVIDR-e

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (UHVIDR-a) Vinkovci u ponedjeljak je zatražila da Josip Đakić podnese ostavku na mjesto predsjednika HVIDR-e zbog štetnog i nekorektnog ponašanja na sjednici saborskog Odbora za ratne veterane i narušavanja ugleda većine hrvatskih branitelja

'Temeljem istupa u medijima, licemjernim izjavama, za hrvatske branitelje štetnim i nekorektnim ponašanjem na sjednici saborskog Odbora za ratne veterane, nepoštivanjem zahtjeva članova i članica, te narušavanjem ugleda velike većine hrvatskih branitelja, poglavito ratnih vojnih invalida', UHVIDR-a Vinkovci traži da Đakić podnese ostavku na mjesto predsjednika HVIDR-e, a ako to ne učini da Glavni odbor HVIDR-e sazove izvanredni Sabor HVIDR-e ili da najmanje trećina članica Županijske zajednice udruga HVIDR-e uputi pismeni zahtjev za njegovu smjenu.

Vinkovačka UHVIDR-a u priopćenju poručuje kako bi budući predsjednik HVIDR-e trebao biti 'čovjek koji će štititi interese hrvatskih branitelja, koji će sudjelovati u radu tijela izvršne vlasti na častan i korektan način, kao ravnopravan sugovornik, poštujući populaciju iz koje dolazi, a ne stranački vojnik i poslušnik političke stranke kojoj pripada'.

Što se tiče koalicije HDZ-a i SDSS-a, UHVIDR-a Vinkovci ocjenjuje kako je ona u ovom trenutku za hrvatske branitelje manje bitna.

'Što ona sačinjava, koliko je obvezujuća za potpisnike i koje su njene temeljne zadaće, to mi ne znamo niti se to nitko do sada nije ni pitao', navodi u priopćenju.

Đakić nije štitio interese hrvatskih branitelja, ne odustaje od sramotne i ponižavajuće koalicije sa strankom čiji predsjednik vrijeđa i omalovažava Hrvatsku, njen grb, njenu zastavu, hrvatske branitelje i sam Domovinski rat, te zbog toga treba odstupiti, ističe UHVIDR-a i poručuje da neće sudjelovati u radu HVIDR-e dok se ne poduzmu koraci za smjenu Đakića.