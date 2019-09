Šef bjelovarske HVIDRE: Bilo bi najbolje da Đakić da ostavku, politika nam ne bi smjela govoriti što da radimo

Predsjednik bjelovarsko-bilogorske organizacije HVIDRA-e ustvrdio je za N1 kako bi bilo najbolje da predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić da ostavku jer, smatra, na čelu udruga ne bi smjeli biti oni koji su vezani uz politiku jer im onda politika govori što da rade.

"Državno odvjetništvo trebalo bi se očitovati je li došlo do kršenja Ustava Republike Hrvatske oko izjava Milorada Pupovca . Na saborskom odboru za ratne veterane udruge su postavile to pitanje, ali je stavljeno na stranu. Tu smatramo da se događaju neke stvari, a predsjednik odbora je i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić koji je to stavio na stranu dali iz političkih ili nekih drugih pitanja to mi ne možemo reći, ali ono što bi se trebalo odraditi i poštivati neka zakon bude jednak prema svima.", ustvrdio je predsjednik bjelovarsko-bilogorske organizacije HVIDRA-e Željko Dragašević za N1 televiziju.

Ima li Đakić ulogu smirivanja kaže: "To je jasna stvar, mislim logično je da svaki predsjednik udruge pogotovo krovne udruge ne bi smio biti politički izložen ili na političkoj dužnosti jer je jasna stvar da kod njih postoji politička stega i on može raditi ono što mu politika govori. Tu se puno stvari kosi i po meni takva osoba ne bi smjela biti predsjednik bilo kakve udruge."

Na pitanje treba li Đakić podnijeti ostavku kaže: "Mislim da bi to bila najbolja stvar, ne samo za članove HVIDRA-e nego i za sve branitelje i da se ubuduće povede pitanje oko toga jer politika nije ono što smije voditi udruge niti bilo koja udruga treba biti povezana s političkom strankom. Jasna je stvar, svatko od nas ima pravo biti lijeva, desna opcija, bilo koja to je, ali to se ne smije miješati s radom udruge."

Kaže da HVIDRA Bjelovarsko-bilogorske županije ima isti stav koji je on izrekao. Dodaje i da je u kontaktu s drugim zajednicama HVIDRA-e u županijama i da su na sličnoj liniji razmišljanja kao i on.

"Jasna je stvar da postoje i oni koji su prodane duše, koji su politički jako podložni koji će dizati ruku onako kako im politika govori, ali mi ćemo se držati svojih stavova. Mi smo se borili za Republiku Hrvatsku, niti desnu ni lijevu opciju, niti plave niti crvene, mi smo hrvatski branitelji."

Ne isključuje ni mogućnost daljnjihakcija HVIDRA-e zbog Milorada Pupovca. "Ništa nije isključeno, vidjet ćemo kako će se situacija dalje odvijati. Nikome nije drago da bilo koja vladajuća stranka bude sa strankom koja je prva pokrenula pobunu u Hrvatskoj, što je svima jasno da je to stranka Draškovića koju je on pokrenuo i Pupovac je samo to nastavio i provodi tu politiku ne samo u Hrvatskoj, vidjeli smo izjave za slovensko Delo, nastavio je kritizirati Hrvatsku koju predstavlja vani kada izađe i takve stvari treba sankcionirati i ja se nadam da netko ima političke hrabrosti to napraviti", zaključio je.