Ucjena vlade ili nužda? Morski park prijeti da će eutanazirati 30 beluga kitova

Kanadski zabavni park Marineland prijeti eutanazijom 30 beluga kitova nakon što je vlada blokirala njegov zahtjev za njihovim preseljenjem u Kinu
Marineland, smješten u Ontariju, godinama se suočava s kritikama zbog lošeg postupanja prema životinjama i ozbiljnih financijskih problema. Uprava parka nadala se da će preseliti kitove u tematski park u gradu Zhuhaiju, no prošlog je tjedna kanadska vlada odbila njihov zahtjev, izražavajući zabrinutost da bi životinje i ondje bile izložene sličnom, neprihvatljivom tretmanu u svrhu 'javne zabave', piše BBC.
Nakon toga Marineland je zatražio saveznu financijsku pomoć da bi se mogao nastaviti brinuti o životinjama, ali je i taj zahtjev odbijen. Ministrica ribarstva Joanne Thompson odbacila je njihov prijedlog kao 'neprikladan'.
Bez državnog financiranja i s poslovanjem koje se sve više smanjuje, Marineland je poručio da bi mogao biti prisiljen uspavati beluge i tvrdi da je to 'izravna posljedica ministričine odluke'.
Park je u kritičnom financijskom stanju
Park je navodno upozorio vlasti da se nalazi u 'kritičnom financijskom stanju' i da više ne može osigurati adekvatnu skrb za kitove jer je bio zatvoren tijekom ljeta, dok su se uklanjale preostale životinje. No ministrica Thompson odgovorila je da 'nedostatak održivog alternativnog doma za beluge ne znači da kanadska vlada mora snositi trošak njihove skrbi'.
Marineland je planirao poslati beluge u Chimelong Ocean Kingdom u Zhuhaiju, gradu smještenom između Hong Konga i Macaa. Međutim Thompson je odbila izdati dozvolu za izvoz, pozivajući se na izmjene Zakona o ribarstvu iz 2019. godine, kojim je zabranjeno korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe.
Ministrica: Nisam mogla mirne savjesti odobriti taj tretman
'Nisam mogla mirne savjesti odobriti izvoz koji bi produžio tretman što su ga ove beluge već pretrpjele', rekla je ministrica. 'Odobrenje tog zahtjeva značilo bi nastavak života u zatočeništvu i povratak javnoj zabavi.'
Problemi s Marinelandom traju već godinama. Još 2020. godine Služba za dobrobit životinja pokrenula je istragu protiv parka, nakon što je otkriveno da je u razdoblju od dvije godine uginulo 12 kitova te da su sve morske životinje u u njemu bile u opasnosti. I ne samo to – prema podacima novinske agencije Canadian Press, od 2019. godine do danas u parku je uginulo oko 20 kitova, od kojih pet samo tijekom 2024. godine.
Kako je broj posjetitelja drastično opao, a financijska situacija postala neodrživa, Marineland je u veljači dobio odobrenje za refinanciranje zemljišta da bi osigurao sredstva za preseljenje životinja i istovremeno pokušao pronaći novog vlasnika.
Aktivisti za zaštitu životinja ogorčeni
Aktivisti za zaštitu životinja izrazili su ogorčenje zbog ponašanja parka i mogućnosti da kitovi budu ubijeni. Camille Labchuk, izvršna direktorica organizacije Animal Justice, poručila je da Marineland ima 'moralnu obvezu financirati daljnju skrb o ovim životinjama', dodajući da su prijetnje eutanazijom 'neprihvatljive i okrutne'.
Svjetska organizacija za zaštitu životinja pozvala je pokrajinsku vladu da zaplijeni beluge, ističući da 'mora pokazati vodstvo i osigurati da te životinje dobiju najbolju moguću skrb'.