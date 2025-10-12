Ucjena vlade ili nužda? Morski park prijeti da će eutanazirati 30 beluga kitova

Marineland, smješten u Ontariju, godinama se suočava s kritikama zbog lošeg postupanja prema životinjama i ozbiljnih financijskih problema. Uprava parka nadala se da će preseliti kitove u tematski park u gradu Zhuhaiju, no prošlog je tjedna kanadska vlada odbila njihov zahtjev, izražavajući zabrinutost da bi životinje i ondje bile izložene sličnom, neprihvatljivom tretmanu u svrhu 'javne zabave', piše BBC.

Nakon toga Marineland je zatražio saveznu financijsku pomoć da bi se mogao nastaviti brinuti o životinjama, ali je i taj zahtjev odbijen. Ministrica ribarstva Joanne Thompson odbacila je njihov prijedlog kao 'neprikladan'.

Bez državnog financiranja i s poslovanjem koje se sve više smanjuje, Marineland je poručio da bi mogao biti prisiljen uspavati beluge i tvrdi da je to 'izravna posljedica ministričine odluke'.

Park je u kritičnom financijskom stanju

Park je navodno upozorio vlasti da se nalazi u 'kritičnom financijskom stanju' i da više ne može osigurati adekvatnu skrb za kitove jer je bio zatvoren tijekom ljeta, dok su se uklanjale preostale životinje. No ministrica Thompson odgovorila je da 'nedostatak održivog alternativnog doma za beluge ne znači da kanadska vlada mora snositi trošak njihove skrbi'.

Marineland je planirao poslati beluge u Chimelong Ocean Kingdom u Zhuhaiju, gradu smještenom između Hong Konga i Macaa. Međutim Thompson je odbila izdati dozvolu za izvoz, pozivajući se na izmjene Zakona o ribarstvu iz 2019. godine, kojim je zabranjeno korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe.