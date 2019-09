Učitelji i nastavnici dolaze na Markov trg u četvrtak u podne

Oko 1500 učitelja i nastavnika održat će u četvrtak u 12 sati prosvjed na Trgu svetog Marka, zahtijevajući da Vlada poveća koeficijente za plaće u prosvjeti za 6 posto, pri čemu sindikalni čelnici očekuju i sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Prosvjednici će u Zagreb doputovati iz raznih dijelova Hrvatske. U 10 sati počinju se okupljati na Trgu Republike Hrvatske, a u 11 sati zakazan je polazak prosvjedne povorke Massarykovom i Gundulićevom ulicom preko Ilice i Trga bana Jelačića do Markova trga.

Predsjednik NSZSSH Branimir Mihalinec kazao je Hini da povećanje plaća traže za oko 68 tisuća zaposlenika u prosvjeti, istaknuvši da oba sindikata zajedno imaju oko 40 tisuća članova.



Kazao je i da su sindikati kroz seriju sastanaka s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak postigli visoki stupanj suglasja sa zahtjevom za povećanjem koeficijenata za plaće za 6,11 posto. Mihalinec je ustvrdio da sada od Vlade očekuju donošenje Uredbe o koeficijentima.



Sindikalni čelnici najavili su kucanje na vrata Banskih dvora u 12,30 sati, a još nisu sigurni hoće li ih premijer primiti na sastanak.

"U slučaju da nas premijer ne primi ili ako nas primi, ali na sastanku ne postignemo visoki stupanj suglasja s našim zahtjevima, u ponedjeljak 9. rujna na prvi dan školske godine, oba sindikata urudžbirat će Vladi najavu štrajka u osnovnim i srednjim školama", kazao je Mihalinec.



Dodao je da će u tom slučaju datumi štrajka biti poznati 9. rujna, a da se sada jedino zna da će štrajk biti do ispunjenja zahtjeva.

Sutrašnji prosvjed na Markovu trgu traje do završetka očekivanog sastanka premijera i sindikalnih čelnika, ili, ako do sastanka ne dođe, do 12,40 sati.