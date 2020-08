Učenici se počinju vraćati u škole u SAD-u unatoč epidemiji

S početkom školske godine djeca se fizički vraćaju u školske klupe u nekoliko američkih saveznih država, pa i ondje gdje je koronavirus još aktivno prisutan, ali se karantena već morala uvesti nakon pojave bolesti među učenicima.

Guverner savezne države New Yorka, koja je proljetos bila žarište epidemije, ali je uspjela ograničiti njezino širenje, rekao je u petak da škole mogu početi s radom na područjima gdje je stopa pozitivnih na testiranju ispod 5 posto, a glavnina te savezne države je danas oko 1 posto.

No grad New York koji je objavio da razmišlja o hibridnom modelu po kojemu bi djeca dolazila u školu jedan do najviše tri dana u tjednu, još nije potvrdio kako će nastava izgledati u rujnu za 1,1 milijun učenika u tome gradu.

S druge strane, guverneri republikanskih saveznih država traže da se svi učenici vrate u učionice, u skladu sa stajalištem Donalda Trumpa.

Tako su odlučili Mississippi, Georgia, Tennessee i Indiana, gdje je školska godina počela prošlog i ovog tjedna. Ondje se epidemija stabilizirala krajem srpnja i početkom kolovoza, ali na veoma visokoj razini: te su države još daleko od toga da smanje velik broj zaraženih i umrlih.