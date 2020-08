Učenici se početkom rujna vjerojatno vraćaju u klupe, evo kako bi to trebalo izgledati

Od 7. rujna učenici će pohađati nastavu u učionicama uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, a u iznimnim slučajevima u suradnji s CARNET-om nastojat će se osigurati online nastava, u pravilu prema unaprijed određenom rasporedu za učioničku nastavu, za sve učenike koji zbog epidemioloških razloga neće moći sudjelovati na nastavi u učionicama, potvrdili su za Novi list iz Ministarstva znanosti i obrazovanja

'Svaka škola je specifična. Mi smo imali tu sreću da imamo puno prostora i mogli smo organizirati nastavu nižih razreda tako da je svaki uzrast boravio na svom katu. Takav socijalni razmak u jednoj smjeni s gotovo 800 učenika ne možemo postići od jeseni. Kao jedna od mogućnosti nameće se dvosmjenski rad, ali to treba usuglasiti s Vijećem roditelja, Školskim odborom, osnivačem i ministarstvom. Na svoju ruku ništa ne možemo poduzimati. Trenutačno to vidim kao jedini način smanjenja gužve u školama. Međutim, mi si na sreću možemo to priuštiti, a ostaje pitanje što će one škole koje već rade u dvije smjene i koje su prenapučene. Male škole, s 200 do 300 učenika, elegantno mogu riješiti problem organizacije nastave za sve učenike uz distancu, a kod škola s puno većim brojem učenika, to će biti puno teže', kaže Vukić.

Pisma ministru

Dodajući kako konkretna rješenja i upute MZO-a očekuje dva tjedna uoči početka nastave, ravnatelj srdočke škole kaže kako će se svaka uputa poštovati. Neupitno je da pitanje početka nove školske godine nikada nije više zaokupljalo zaposlene u sustavu školstva, ali i same roditelje koji su se vođeni praksom mnogobrojnih formalnih i neformalnih nastavničkih organizacija također odlučili pisati novom ministru.