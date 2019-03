Učenici krenuli u prosvjed: Krećemo u borbu za našu budućnost i budućnost cijelog svijeta

Na Europskom trgu u 12 sati i 30 minuta započeo je prosvjed učenika za klimu u sklopu kojega će se prošetati gradskim središtem do Markova trga, a dio je globalnog pokreta "Petkom za budućnost" kojemu je cilj potaknuti političare na rješavanje problema klimatskih promjena

"Krećemo u borbu za sebe, našu budućnost i budućnost cijelog svijeta", najavljeno je na Facebook stranici "School Strike 4 Climate Croatia" koja je organizirala prosvjed učenika u Zagrebu.

Na Europskom trgu okupilo se više stotina mladih iz više zagrebačkih srednjih škola od kojih mnogi nose maštovite transparente. Na nekima piše: "Pakiram kofer mijenjam planetu", "Ne postoji planet B", "Vrijeme je sad", "Fridays for future", "Klima nam se klima", "The dinosaurs tought they had time too".

Nakon okupljanja na Europskom trgu krenuli su u šetnju do Markova trga.