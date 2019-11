Ubojica iz Senja osuđen na 40 godina zatvora

Ivan Tomljanović (57) nepravomoćno je osuđen na objedinjenu jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora za teško ubojstvo Tomislava Lopca te pokušaj teškog ubojstva Tina Rončevića i Josipa Mesića. Na njih je pucao u rujnu 2017. godine nakon što je uvrijeđen izbačen iz diskoteke

Kao olakotna okolnost navedena je ranija neosuđivanost , činjenica da se protiv njega ne vode drugi postupci i da je otac malodobnog djeteta, no to se zbog težine djela nije moglo uzeti u obzir. Kao otegotna okolnost, među ostalim, u obzir su uzeli preživljeni strah gostiju disco kluba kao i upornost te način na koje je izvršeno kazneno djelo.

Do krvoprolića je došlo sredinom rujna 2017. u disco klubu Konoba u Senju. Tomanović koji je pio cijelo popodne i večer, našao se uvrijeđenim nakon što su ga mladići u discu optuživali da se nabacuje mladim djevojkama te ga tjerali van. Strastveni lovac otišao je kući i iz sefa u ormaru spavaće sobe uzeo revolver Smith&Wesson i pištolj HS s većom količinom streljiva te se vratio u Konobu. Na samom ulasku u klub otvora paljbu te prvim hicem puca Mesiću u prsa, no on, tako ranjen, uspijeva pobjeći. Potom nastavlja pucati prema Tomislavu Lopcu, koji uslijed ispaljenih hitaca pada na pod pa unatoč tome što ga Lopac moli za milost, ubojica u njega ispaljuje još metaka od kojih jedan u glavu uz riječi: 'Što se sad ne smiješ, ajd' me sad istjeraj van', piše 24 sata.