U Zagrebu uhićeno 10 osoba; prevozili su migrante iz BiH u Sloveniju, a za što su im uzimali po nekoliko tisuća eura

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave međimurske, Policijske uprave varaždinske, Policijske uprave primorsko – goranske, uz koordinaciju Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su realizaciju opsežnog kriminalističkog istraživanja nad devet hrvatskih državljana starosti 42, 37, 25, 22, 42, 25, 26, 32 i 40 godina i jednom hrvatskom državljankom starosti 31 godinu, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja

Naime, osnovano se sumnja da su se osobe starosti 42, 37, 25, 31, 22 i 42 godine, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u vremenu od 6. listopada 2020. godine do 1. ožujka 2021., na širem području grada Zagreba i međimurske županije organizirali, povezali i zajednički djelovali kako bi obavljali prijevoz većeg broja stranih državljana, ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, a potom u Republiku Sloveniju, izvan legalnih graničnih prijelaza.

Nakon što su ilegalne migrante doveli na prostor Republike Hrvatske, članovi zločinačkog udruženja organizirali bi im prijevoz do sigurnog smještaja, gdje su migranti čekali daljnje prevoženje do državne granice s Republikom Slovenijom. Prijevoz ilegalnih migranata obavljan je na način da su članovi zločinačkog udruženja u rent-a-car poslovnicama na širem području Republike Hrvatske unajmljivali razna osobna i teretna vozila za prijevoz migranata, nakon čega bi angažirali vozače čija je zadaća bila na prethodno dogovorenoj lokaciji preuzeti ilegalne migrante i prevesti ih do dogovorenog mjesta. Na opisan način, osumnjičeni su u 12 navrata prokrijumčarili iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku najmanje 77 ilegalnih migranata, a iz Republike Hrvatske u Republiku Sloveniju najmanje 16 ilegalnih migranata, za što su primili protupravno stečen novčani iznos.



Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da se cijena ilegalnog prebacivanja migranata iz Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju kretala u iznosu od nekoliko tisuća eura po migrantu, dok ilegalan prijevoz kroz Republiku Hrvatsku od granice s Bosnom i Hercegovinom do granice s Republikom Slovenijom iznosi više stotina eura.



Provedenim pretragama kod osumnjičenih pronađeno je i privremeno oduzeto više predmeta i to više mobilnih uređaja i SIM kartice različitih mobilnih operatera, više memorijskih kartica i računala, teleskopska palica, više preciznih vaga, manja količina droge, novac te dokumentacija o isplatama novca i najmu vozila.



Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnesena je kaznena prijava protiv 10 osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja te kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma, uz koju je osam osoba privedeno pritvorskom nadzorniku, dok se jedna osoba od ranije već nalazi u istražnom zatvoru, a za jednom osobom se još uvijek traga.