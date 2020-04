U Varaždinskoj županiji u nedjelju je potvrđeno šest novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ravnatelj varaždinske bolnice upozorio je da su se prvi put na području te županije pojavili pacijenti s lokalnom transmisijom bolesti te poručio da se treba pridržavati svih mjera prevencije iz dana u dan.

On je prije osam dana razvio simptome, imao je znatno povišenu temperaturu. Nije bio pod mjerom samoizolacije, ali se sam izolirao. Kod ostale četiri osobe riječ je o članovima iste obitelji, dvije osobe srednje dobi i dvije mlađe osobe, objasnio je Vugrin te napomenuo da ni jedna od novooboljelih osoba nije u trenutku pojave bolesti bila pod mjerom samoizolacije.

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić naglasio je da su se prvi put na području Varaždinske županije pojavili pacijenti s lokalnom transmisijom bolesti, bez definiranog izvora zaraze.

"To je ono čega se bojimo više od mjesec dana, da će se pojaviti slučajevi kod kojih nemamo definirani trenutak u kojem je došlo do zaraze. Do sada smo uvijek testirali kontakte i oboljeli su bili direktni kontakti pozitivnih osoba, a sada prvi put imamo osobe kod kojih nema tih uzroka", kazao je Kudelić

Prema njegovim riječima, to su osobe koje su već neko vrijeme kod kuće, nisu bile u samoizolaciji jer nije bilo potrebe i nisu bile u dokazanom kontaktu, ali su se negdje zarazile.