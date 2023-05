U sukobima na Kosovu ozlijeđeno 25 vojnika KFOR-a i više od 50 Srba

Zapovjednik misije KFOR-a talijanski general Angelo Michele Ristuccia rekao je da su ničim izazvani napadi na postrojbe NATO-a neprihvatljivi i da će KFOR nastaviti nepristrano ispunjavati svoj mandat. On je naglasio da prati razvoj situacije i suosjeća s pripadnicima misije ozlijeđenim tijekom sukoba.

Predsjednik Srbije večeras je u povodu sukoba na Kosovu telefonom razgovarao sa šefom eurodiplomacije Josepom Borrellom i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem i izvijestio ih o situaciji, rekavši da je to "organizirao Albin Kurti" i da su svi to znali danima. Vučić je zbog toga od Borrella i Tajanija zatražio "da ga urazume", priopćeno je iz Vučićeva ureda.

Albanski premijer Edi Rama poručio je vlastima u Prištini da pažljivo slušaju saveznike i da ne idu putem na kojem bi Kosovo pretrpjelo štetu. "To nije apel, nego potreba", napisao je Rama na Twitteru, te dodao da za ozlijede vojnika KFOR-a izravno smatra odgovornima "slijepe agresore". "To, nažalost, šteti Kosovu u očima njegovih nezamjenljivih saveznika i prijatelja. Što duže traje ovaj opasan i nepotreban sukob, to više šteti Kosovu", naveo je Rama.

Prema izvješćima beogradskih medija i portala sa sjevera Kosova, situacija u Zvečanu je poslije današnjih sukoba večeras mirna, a ispred zgrade općine i dalje su jake snage KFOR-a.

Novi prosvjedi Srba na sjeveru očekuju se i u utorak.