Srbija na početku osmog tjedna epidemije koronavirusa u posljednja 24 sata bilježi još 260 novih slučajeva zaraze, ukupno 6.890 oboljelih, te petero preminulih, čime je za mjesec i pol ukupni zbroj žrtava 130, priopćio je u utorak Krizni stožer srbijanske vlade.

Hospitalizirano je 3.660 osoba, od kojih 101 na respiratorima, a do sada je izliječeno 977 ljudi. Do kraja dana iz privremenih bolnica bit će otpušteno još oko 300 pacijenata kojima su testovi negativni.

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin gostovao je u isto vrijeme u programu komercijalne provaldine TV Pink, ali domaću javnost nije izvijestio o broju zaraženih i eventualno umrlih pripadnika Ministarstva obrane i Vojske Jugoslavije.



U međuvremenu, kao jednini službeni podatak ostaje izjava predsjednika Srbije Aleksandara Vučića da je koronavirusom zaraženo "oko 60 pripadnika Prve brigade Vojske Srbije", angažiranih na prijemu i trijaži srbijanskih državljana pri povratku iz inozemstva u razdoblju od 13. do 16. ožujka.



„To su momci koji su primili najteži udar. Ja sam ih poslao tamo. Da li se mogu dobro osjećati zbog toga? A, da nisu bili tamo, imali bismo u ovom trenutku tko zna koliko mrtvih i kako da se osjećam dobro”, prenio je Tanjug Vučićevu izjavu 5. travnja.

U Srbiji se od utorka primjenjuju djelomice ublažene mjere pripisane vladinim uredbama tijekom izvanrednog stanja.

Među tim mjerama je skraćivanje općeg policijskog sata od 17 do pet ujutro na 18 do pet sati, te dozvola osobama starijim od 65 godina da mogu triput tjedno prošetati po pol sata najdalje 600 metara od mjesta prebivališta u vrijeme poliicijskog sata, i to od vremenu od 18 do sat poslije ponoći.

Razloge za ublažavanje mjera, koje podrazumijevaju otvaranje zelenih tržnica, te odobrenje pojedinim obrtnicima da mogu nastaviti s radom, epidemiolozi i stručnjaci iz kriznog stožera objašnjavaju rastom broja izliječenih, te padom prijema novih pacijenata u covid bolnice i privremene bolničke kapacitete za liječenje oboljelih s blažom kliničkom slikom.

Kraj epidemije koronavirusa u Srbiji može se očekivati između njenog 10. i 12. tjedna, ocijenio je ranije danas član kriznog stožera srbijanske vlade dr. Predrag Kon, naglasivši kako će, i nakon ukidanja izvanrednog stanja i unatoč slabljenju virusa, neke mjere biti zadržane.