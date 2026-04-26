U Splitu odana počast hrvatskim braniteljima: 'Svoje živote utkali su u našu slobodu'

Počast trojici hrvatskih branitelja odali su članovi kluba, obitelji poginulih, suborci i građani, a u ime Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban .

„Danas se prisjećamo trojice naših poginulih hrvatskih branitelja te obilježavamo 35 godina od osnutka 4. hrvatske gardijske brigade, čija će se obljetnica svečano obilježiti 28. travnja. Ovo je izraz zahvalnosti svim braniteljima koji su svoje živote utkali u našu slobodu", rekao je splitski gradonačelnik.

Nakon otkrivanja murala na Starom placu posvećenog poginulim pripadnicima kluba i brigade, održan je i mimohod u kojem su sudjelovali veterani brigade noseći državnu zastavu, zastavu veterana te povijesnu Kninsku zastavu, simbol pobjede i zajedništva, a središnji dio programa održan je na Rivi.

Poseban su dojam na građane i brojne posjetitelje ostavili pripadnici Kravat pukovnije iz Zagreba. Odjeveni u replike odora hrvatskih vojnika iz Tridesetogodišnjeg rata u 17. stoljeću, počasna satnija svojim programom aktualizira povijesne početke kravate, jedinstvenog hrvatskog doprinosa svjetskoj kulturnoj baštini, stoji u priopćenju Grada Splita.