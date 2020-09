U splitskom KBC-u od sinoć na nogama, u Zagrebu jačaju kapacitete testiranja, virus ušao u još jednu školu

U splitskom KBC-u trenutno se liječi 81 Covid pozitivna osoba, pet ljudi je na respiratoru, a u protekla 24 sata, nažalost, preminula je jedna muška osoba od 60-ak godina. Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivo Ivić od sinoć je na nogama. Za HTV je rekao kako ima dojam da u protekla tri dana dolaze u nekakvu ravnotežu broja primljenih i otpuštenih pacijenata

'Vjerojatno će broj (primljenih, op.a.) ipak rasti, ali nadam se da to neće biti eksponencijalno. Mi smo se organizirali za dvostruko veći broj oboljelih, tako da se nadam da ćemo to moći savladati. Pet pacijenata je na respiratoru, to su najteži, životno ugroženi bolesnici. Imamo još tri ili četiri bolesnika koji su zaista teži, ali nisu još za respirator, dobivaju ostale oblike terapije. Velika većina ostalih su srednje teški bolesnici, ako ne računamo one koji su sada u poboljšanju pa se pripremaju i nekakvi otpusti', rekao je dr. Ivić za HTV.

U Splitu ispred ulaza u hitni prijam bolnice na Križinama hrvatska vojska postavila je dva šatora za opservaciju pacijenata koji čekaju rezultate PCR testova. U splitskom KBC-u posljednjih dana sele pojedine odjele kako bi se povećao broj kreveta za pacijente pozitivne na koronavirus. Imaju li plan C ako broj zaraženih naraste?