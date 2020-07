U Sloveniji osam novih zaraza na 440 testiranih u 24 sata

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno osam novih slučajeva infekcije, objavila je u ponedjeljak slovenska vlada, što je prva jednocifrena brojka u zadnjih tjedan dana

Riječ je o domu u Hrastniku gdje je krajem tjedna potvrđena zaraza koronavirusom kod jedne od zaposlenica te ustanove, te se čekaju i rezultati testova njenih kontakata, te o domu u gradiću Metlici, gdje su takvu odluku donijeli jer se u općini nakon duže vremena pojavio novi slučaj zaraze.

Dom u Metlici bio je jedan od žarišta bolesti na početku epidemije u Sloveniji, a virus je na stanare doma i svoje pacijente u domu zdravlja prenio liječnik koji je bio na skijanju u Italiji.

Među potvrđenim novim infekcijama u zadnja 24 sata dvije su osobe u životnoj dobi od 15 do 24 godina, dvije u dobi od 35 do 40, jedna u dobi od 45 do 54, jedna od 55 do 64, jedna od 65 do 74, te jedna u dobi između 75 i 84 godina starosti, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Mediji prenose upozorenja epidemiologa da niže brojke novozaraženih u danima vikenda, kada se vrši i manje testiranja, ne smiju dovesti do opuštanja jer je upravo tada najviše rizičnih okupljanja ljudi, pa se moguće nove zaraze pokažu tek nekoliko dana kasnije.