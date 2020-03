U Sloveniji broj zaraženih povećan za 46, ukupno ih je 802

Broj potvrđenih zaraza u Sloveniji se tijekom ponedjeljka povećao za 46 novih slučajeva i sada su ukupno 802 osobe zaražene koronavirisom, objavio je u utorak glasnogovornik slovenske vlade za pandemiju koronavirusa Jelko Kacin

Kacin je objavio da do sada ukupno umrlo 15 osoba zaraženih koronavirusom, od čega su dva su inficirana umrla u ponedjeljak, a još dva danas ujutro.

Dodao je da je riječ o službenom podatku za jučer do 24 sata koji će uskoro biti objavljen i na mrežnim stanicama vlade.

U ponedjeljak je bilo testirano 1125 osoba i kod njih 46 rezultat testa bio je pozitivan na koronavirus, kazao je Kacin, iznijevši da je do sada u Sloveniji ukupno napravljeno 22.474 testa na koronavirus.

Vladin glasnogovornik je otklonio neke rezerve koje se iznose na račun vladine odluke o obveznoj uporabi maski za lice u zatvorenim prostorijama, kao što su trgovine, ljekarne itd, rekavši da se tako usporava prijenos virusa, pa makar se radi o maskama kućne izrade, šalu ili marami kojom se zaštite usta i nos.

Kacin je pozvao ljude da se takvih preporuka drže, ali je upozorio i na potrebu pravilnog namještanja maski jer u suprotnom slučaju mogu imati suprotan učinak.

Kako bi usporila širenje epidemije Slovenija je od jučer uvela nove restrikcije, pa je osim za odlazak na posao i u službe koje rade "na prvoj liniji" obrane od koronavirusa stanovnicima zabranjeno napuštanje matične općine, dok se u stambanim zgradama kvake, dugmad u liftovima, šalteri u zajedničkim prostorijama, te rukohvati moraju dva puta dnevno dezinficirati, oko čega je dosta nesporazuma.

Pojavila su se međutim i neslaganja među medicinskim stručnjacima jesu li takve mjere zaoštravanja bile potrebne. Novi vršitelj dužnosti Nacionalnog Instituta za javno zdravlje Ivan Eržen kazao je u intevjuu koji danas prenosi tjednik "Mladina" da vlada prije toga nije konzultirala infektologe, da su nove mjere "drastične" i da ih nije trebala uvoditi samo zbog manjeg broja ljudi koji su prijašnja pravila kršili, jer su prijašnje bile dovoljne.

Između ostalog, on je upozorio da stalno dezinficiranje rukohvata, kvaka i ostalih predmeta kojih se ljudi u velikim zgradama s dosta stanara dotiču nema mnogo smisla i da bi bilo bolje upozoriti stanare da ih se ne dotiču ili da koriste rukavice. Ako se takve površine i dezinficiraju, to traje kratko vrijeme i potencijalno se mogu opet smatrati zaraženima kad ih dotakne osoba koja je nosilac virusa, tvrdi on.

Infektologinja Bojana Beović, članica zdravstvenog stožera vlade za koronavirus, izjavila je međutim u ponedjeljak da liječnici ocjenjuju da su nove strože mjere bile potrebne, te da zajedno s prije donesenim mjerama fizičke i socijalne distance, te zatvaranjem škola i dijela gospodarstva, mogu djelovati na usporavanje tempa novih hospitalizacija i težih slučajeva jer je sadašnji tempo novih zaraženih koji trebaju hospitalizaciju, pa i smještaj na intenzivne odjele još uvijek prevelik.