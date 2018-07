U sjeni nogometnog ludila Britanija poludjela za votkom Novičok sa 75 posto alkohola

Ovogodišnji samit NATO-a događao se u paralelnom svemiru Donalda Trumpa. Britansku premijerku Theresu May u jednom danu napustila su dva ministra jer više ne žele sudjelovati u njezinu 'showu' nakon Brexita. U Češkoj je stvorena koalicija populista i krajnje ljevice. Među članovima juniorske nogometne momčadi Divljih veprića zaglavljenih u tajlandskoj špilji herojsku ulogu odigrao je 14-godišnji izbjeglica iz Mjanmara. Zbog svađe oko prirodnog dojenja beba umalo izbio sukob između Ekvadora i SAD-a. O događajima iz svijeta koji su obilježili tjedan čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Nakon Bruxellesa Trump je skoknuo u dvodnevni prvi službeni posjet Britaniji te je dočekan uz neviđene mjere sigurnosti zbog 'karnevala otpora', masovnog protesta tisuća Britanaca nazvanog 'Stop Trumpu'. No u parlamentu je bila veća gužva nego na ulicama. Samo koji dan ranije ostavke su istodobno dali ministar za Brexit David Davis i ministar vanjskih poslova Boris Johnson . 'Ne želim biti nevoljni sudionik u planovima Therese May za napuštanje Europske unije', obrazložio je Davis.

Kancelarka Njemačke Angela Merkel reagirala je u granicama europske uljudnosti, za razliku od njezinog ministra vanjskih poslova Heika Maasa , koji je na Twitteru odbrusio da 'oni nisu sužnjevi ni Rusije ni Sjedinjenih Država'. Planuli su i njemački vanjskopolitički komentatori, pišući da se 'samit NATO-a događao u paralelnom svemiru Donalda Trumpa' (Deutsche Welle), da 'Trumpova raspoloženja, s njegovom nepredvidivosti i često opasnim ponašanjem prema saveznicima, pokazuju da vojnu sigurnost vidi kao robu na prodaju'. Čak je i The New York Times njegov iznenadni zahtjev na plenarnoj sjednici da saveznici izdvajanje od dva posto BDP-a za NATO povise na četiri posto proglasio 'smiješnim i proizvoljnim'.

Dok su naši Vatreni jurišali na nogometni Olimp, juniorska momčad Moo Pa (Divlji veprići) - 12 dječaka od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener – izvučena je iz utrobe tajlandske planine Doi Nang Non nakon 18 dana zatočeništva u špilji Tham Luang uslijed navale monsunskih kiša.

Što je zdravije za bebu: majčino ili industrijsko mlijeko? Odgovor znate, pa je i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pripremila rezoluciju kojom jasno daje do znanja da prednost daje dojenju. No The New York Times je prošlog tjedna provalio priču o Trumpovoj administraciji koja je od WHO-a tražila da u rezoluciji ublaži formulacije, dajući više mjesta za industrijsko mlijeko, a kada u tome nije uspjela, zaprijetila je sankcijama zemljama koje su je podržale, uključujući trgovinske sankcije protiv Ekvadora i zaustavljanje vojne pomoći toj južnoameričkoj zemlji. Nakon što se Rusija pridružila onima koji podupiru WHO, SAD je ipak odustao od prijetnji. Ostaje nejasno zašto su se Amerikanci grozili tako oštrim mjerama zbog tako (politički) bezazlene stvari kao što je dojenje i prirodno mlijeko te zašto su se okomili na Ekvador.

Dok su se tajlandski dječaci u neprohodnoj pećini borili protiv sablasnog mraka, u Češkoj je sve popularnija terapie tmou (terapija mrakom), koja podrazumijeva boravak u potpunoj tmini. Lista čekanja na nju u nekim se centrima za alternativno liječenje proteže do dvije godine, a reklamiraju je kao 'vrlo učinkovitu prevenciju mnogih bolesti, uključujući karcinom i metaboličke poremećaje', te govoreći da 'pojačava osjetila, potiče kreativnost i obnavlja psihu'.