U raspravi u Ovršnom zakonu Bačić spomenuo 'pelene' Daliji Orešković: Izneredili ste cijeli politički prostor!

Saborska oporba ocijenila je u utorak izmjene Ovršnog zakona tek kozmetičkim promjenama, vatrogasnim mjerom koja neće riješiti probleme ovršenika a ide u korist javnih bilježnika.

Jedan od amandmana koji SDP predlaže je uvođenje moratorija na ovrhe, za koji Grbin kaže da Vladi daje odriješene ruke da može uvesti moratorij ako smatra da je to potrebno.

Nikola Grmoja (Most) predložio je slovenski model i digitalizaciju ovrha te isključivanje javnih bilježnika iz postupka ovrha te pozvao na donošenje novog Ovršnog zakona „a ne kozmetičke izmjene”.

„Državljanin Francuske koji dođe u Hrvatsku ide na sud i ima pravnu zaštitu. Zbog čega takav dvostruki dualni ovršni sistem'”, upitao je Zvonimir Troskot (Most) dodavši da sud EU ne poznaje javnobilježnički proces. Troskot zato u svemu vidi zaštitu 300 javnobilježničkih obitelji na uštrb 300 tisuća ovršenih.

„Tamo imate podnošenje ovršnog prijedloga 44 do 55 eura pa podnošenje prigovora isto toliko, pa podnošenje žalbe 25 eura, tamo nemate financijsku agenciju FINA-u već banke koje naplaćuju daleko veći trošak za ovrhu nad novčanim sredstvima”, rekao je ministar.

Video: Patrik Macek/PIXSELL

SDP-ovom Zvani Brumniću. koji je konstatirao kako je Ovršni zakon mijenjan 27 puta te da ide u korist jedino javnim bilježnicima, ministar je pak poručio je kako je SDP dok je bio na vlasti mogao riješiti problem ovršenih, ali nije.

Ovim izmjenama sudbina 230.000 ovršenika ostaje ista, zakon ne nudi konačno rješenje već samo pokoju vatrogasnu mjeru, istaknuo je Marijan Pavliček (Klub Hrvatskih suverenista). „Izmjene nisu loše, ali nisu ni dovoljne. Zakon je korisniji za one koji se bave naplatom potraživanja”, smatra Pavliček.

Slično misli i Katarina Nemet (Klub IDS-a) koja kaže da zakonske promjene nisu suštinske već kozmetičke i da se moglo napraviti više. Promjene neće donijeti značajna poboljšanja, kazala je.

S njom se slaže Vesna Vučemilović (Klub Domovinskog pokreta) pozivajući na donošenje novoga ovršnog zakona.

„Zakon pogoduje određenim interesnim skupinama. Oni naplaćuju svoje usluge kroz provođenje ovrha i to tako da se osnovni dug uveća, i to ne dvostruko nego daleko više. Zakonom se ne regulira ni stavka koja je iznimno visoka, a to su odvjetnički troškovi”, rekla je Vučemilović.

I Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka) drži da predložene izmjene nisu dovoljne i da je potrebno sveobuhvatno rješenje te pita zašto Vlada nije prihvatila da se moratorij na ovrhe produži do izmjena zakona.