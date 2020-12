U pripremi nova pravila za trgovine i velike centre, evo kako će izgledati postroženi režim

Do kraja tjedna trebala bi se uvesti nova pravila za trgovačke centre u kojima bi umjesto dosadašnjih četiri, za svakog kupca trebali osigurati 20 četvornih metara.

'Kontrole će biti stroge, brojat će se ljudi koji ulaze. Kad se popuni 85 posto predviđenog broja, tada će se trgovački centar zatvoriti i kad se ponovo isprazni, puštat će se novi kupci. Smatramo da je važno da se što prije uvedu nova pravila, jer blagdanske kupnje samo što nisu počele, a na ovaj način smanjit ćemo mogućnost širenja zaraze, ali i osigurati da se ipak održi gospodarstvo u ovom sektoru', govori sugovornik Jutarnjeg lista.



U tijeku je "peglanje" dokumenata koji će jasno propisati trgovine po kategorijama, odnosno po veličini, a očekuje se da će se do kraja tjedna s time izaći u javnost. Tijekom utorka se pojavila informacija da će se zatvoriti tržnice, no to su demantirali.