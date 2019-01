U priči o Tolušiću ima dosta rupa. Pitali smo MUP, USKOK i SOA-u za pojašnjenja, evo što su nam odgovorili

Nakon što je u utorak Nacional objavio kompromitirajuće i, po službenoj verziji, lažne fotografije potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića, spustio se informacijski zastor. Unatoč tolikim pitanjima koja zahtijevaju odgovor i nelogičnosti u izjavama glavnog protagonista Tolušića, nadležne institucije šute. Je li i kada Tolušić prijavio prijetnje i oštećivanje imovine? Zašto je tek sada dobio zaštitu? Ako je mjesecima znao da postoje navedene fotografije, zašto je sjedio skrštenih ruku? Zašto SOA poslije primitka fotografija nije odmah izvijestila DORH, što je dužna po zakonu? Zašto je slučaj preuzeo Uskok?

Za razliku od te usklađene priče, on sam izjavio je niz nelogičnosti . Mjesecima je, kaže, na udaru. Prijetilo mu se, uništavalo vozilo supruge, a priznao je i kako već dulje vrijeme zna za postojanje kompromitirajućih fotografija.

I što je učinio? Sam nakon izbijanja afere priznaje da prijetnje i oštećivanja nije shvaćao ozbiljno. No ipak ih je, kaže za Jutarnji list, prijavio policiji 'prije nekoliko mjeseci'.

Zašto zaštitu nije dobio ranije?

Postavlja se pitanje zašto ranije nije dobio zaštitu ako mu se prijetilo i ugrožavalo njega i članove njegove obitelji, a poznato je da ima maloljetnu djecu. Niti na to policija ne odgovara. 'U odnosu na dio upita pruža li policija zaštitu potpredsjedniku Vlade ili bilo kojoj drugoj osobi, izvješćujemo kako nismo u mogućnosti javno potvrditi ili demantirati takvu informaciju', sve je što kažu na tu temu.

Koliko je fotografija vještačeno?

Tolušić, očito, ni Sigurnosno obavještajnoj agenciji (SOA) nije mjesecima ranije javio kako se oko njega plete nekakva mreža. SOA se fotografijama kreće baviti tek u prošli petak, 18. siječnja. Cijeli ih vikend analiziraju, a nije jasno jesu li u obradi dvije fotografije koje su objavljene ili njih još 20, koliko ih navodno postoji.

Jesu li šaka i cipele dovoljno jak dokaz?

Tada su analizirali i izgled Tolušićeve šake jer on sam tvrdi da ima kraće prste nego 'Tolušić' s fotografije. Kao dokaz da to nije on, poseže se i za nevjerojatnom pričom s cipelama. Potpredsjednik Vlade uvijek nosi 'špic papak', a 'Tolušić' na spornoj fotografiji ima zaobljene cipele. Nije poznato jesu li agenti SOA-e tijekom vikenda prekopali i njegov ormar s obućom kako bi potkrijepili tu tezu.