U potresu uništena sisačka katedrala i 6 župnih crkvi, a 20 teško oštećeno

U strahovitom potresu koji je u utorak pogodio područja Petrinje i Siska potpuno je uništena i katedrala Uzvišenja sv. Križa u Sisku i šest župnih crkvi, a teško oštećeno je još 20 župnih crkvi Sisačke biskupije, uglavnom kulturnih dobara

Teško su oštećene i župne crkve: Sv. Antuna Padovanskog u Bučici, Sv. Marije Magdalene u Donjoj Kupčini, BDM Snježne u Dubrancu, Sv. Bartola u Hrastovici, Presvetog Trojstva u Hrvatskoj Dubici, Sv. Katarine u Komarevu, Sv. Roka u Kratečku, Sv. Ilije proroka u Maji, Sv. Jurja u Maloj Gorici, Sv. Martina biskupa u Martinskoj Vesi, Uznesenja BDM u Pešćenici, Sv. Lovre u Petrinji, crkva Sv. Martina biskupa u Pisarovinskoj Jamnici, Uznesenja BDM u Pokupskom, Pohoda BDM u Starom Farkašiću, Sv. Marte u Šišincu, Sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu, crkva i samostan Sv. Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću, samostanska crkva i samostan Sv. Antuna Padovanskog u Hrvatskoj Kostajnici i crkva u obnovi Ranjenog Isusa u Maloj Solini.

Stradale su i brojne župne kuće kao, velik broj kapela i poklonaca, a oštećen je i Svećenički dom u Sisku, priopćio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.

Inače, stolna crkva Sisačke biskupije nalazi se u samom središtu grada na Trgu bana Josipa Jelačića, pokraj arheološkog parka “Siscia in situ”. Izgrađena je u prvoj polovici 18. stoljeća i tome postoje i zapisi u kanonskim vizitacijama od 1702. do 1760. godine kada je izgrađen zvonik. Nakon potresa 1909. godine staro barokno pročelje zamijenjeno je novim, izvedenom u neoklasicističkom stilu s detaljima secesije. Katedralom je proglašena u prosincu 2009., kada je ponovno utemeljena Sisačka biskupija, a do tada je bila župna crkva.