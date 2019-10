U ponoć u Sjevernoj Irskoj istječe zabrana pobačaja i istospolnih brakova

Aktivisti koji su se desetljećima borili kako bi ukinuli zabranu istospolnih brakova i restrikciju pobačaja u Sjevernoj Irskoj u ponedjeljak će doći na svoje jer će se ti zakoni promijeniti u ponoć na temelju odluke britanskog parlamenta, donesene umjesto vlade u Belfastu koja ne zasjeda već gotovo tri godine

No regionalna vlada u Belfastu pala je u siječnju 2017. nakon skandala vezanog za održivi sustav grijanja, čime se raspala podjela moći između dvije zajednice u tom tijelu, određena Sporazumom na Veliki petak iz 1998. kojim je završeno nekoliko desetljeća sukoba u pokrajini.

Britanski zastupnici su u srpnju velikom većinom odlučili prisiliti vladu u Londonu da promijeni te zakone da budu u skladu s ostatkom UK-a ako vlada u Belfastu ne bude ponovno uspostavljena do 21. listopada.

Aktivističke skupine su za ponedjeljak isplanirale niz događanja kako bi pozdravile promjene.

"Kad sam 2014. trebala pobačaj koji mi je odbijen zaklela sam se da ću dati svoj glas kampanji za pravo na pobačaj, a nevjerojatno je da se to i postiglo", priopćila je Ashleigh Topley, jedna od onih koja je osporila takve zakone pred Vrhovnim sudom.

"To neće poništiti moje iskustvo, no dalo je svrhu mojoj boli. Laknulo mi je što više nitko neće morati proći kroz ono što sam ja prošla", dodala je Topley kojoj je u četvrtom mjesecu trudnoće rečeno da joj dijete neće preživjeti, no da mora nastaviti sa svojom trudnoćom. Na kraju je rodila u osmom mjesecu, a srce njezine kćeri je stalo.

Pritisak za promjenu zakona iz viktorijanskog doba pojačao se proteklih godina, posebice nakon što je susjedna Republika Irska prošle godine velikom većinom glasala za ukidanje sličnog zakona, što je označilo veliki preokret u toj državi nekad poznatoj po snažnom vjerskom konzervatizmu.

Ako se vlada u Belfastu ne vrati na posao do ponoći, pobačaj će postati dekriminaliziran i time će započeti savjetodavni period koji će biti dovršen do ožujka iduće godine.

"Ovo je loš zakon koji se implementira kroz loš proces, s lošim posljedicama i za žene i za nerođenu djecu", istaknula je protivnica pobačaja Dawn McAvoy.

Britanski parlament će o istospolnim brakovima morat odlučiti do sredine siječnja iduće godine, čime bi Valentinovo 14. veljače 2020. moglo potencijalno postati prva prilika za brak istospolnih parova koji moraju najaviti svoju odluku 28 dana ranije.