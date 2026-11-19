'Ovo nije napad na profesore ili nastavu, samo koristimo ustanovu kao sredstvo. Ovdje imamo priliku izraziti svoj glas', poručili su putem društvenih mreža.

Organizatori ističu da njihov cilj nije ometanje nastavnika niti napad na obrazovne ustanove.

U Hrvatskoj su prosvjedne aktivnosti najavljene u Zagrebu, Rijeci, Puli i Osijeku, a organizatori žele upozoriti na probleme s kojima se suočavaju mladi, među kojima su militarizacija društva, stanje u obrazovanju, nepriuštivo stanovanje i zaštita okoliša.

U petak, 20. studenoga, učenici i studenti u 25 europskih zemalja trebali bi istodobno bojkotirati nastavu u sklopu inicijative Youth Strike.

Tri načina sudjelovanja u bojkotu

Prema objavama inicijative Štrajk mladih na Instagramu, za srednjoškolce su predviđena tri modela sudjelovanja u prosvjedu.

Prvi podrazumijeva petominutni izlazak s nastave neposredno prije velikog odmora.

Drugi model predviđa napuštanje posljednjeg školskog sata, dok je treći kolektivni izlazak učenika iz škole.

Koji će se model primijeniti, ovisit će o broju zainteresiranih učenika i mogućnostima opravdavanja izostanaka.

Za studente je predviđena drukčija strategija. Njih se poziva na cjelodnevni bojkot predavanja i okupljanje u prostorima fakulteta.

Fuchs: Učenici će dobiti neopravdane sate

Ministar Radovan Fuchs u razgovoru za RTL Danas poručio je da škole u petak nastavljaju normalno raditi te da roditelji trebaju poslati djecu na nastavu.

'Škole najnormalnije rade. Ministarstvo nije zaprimilo niti jedan upit niti bilo kakav kontakt od strane srednjih škola koji bi pitao što i na koji način da se sutra ponašaju', rekao je.

Na pitanje što će biti s učenicima koji odluče sudjelovati u bojkotu, odgovorio je:

'Učenici koji ne budu išli u školu, a nemaju opravdanje za to, dobit će ono što im pripada po propisima i pravilnicima, odnosno neopravdani sat.'

Ministar je poručio i da sudjelovanje na prosvjedu samo po sebi nije razlog za opravdavanje izostanka.

'Oni moraju naći ispriku i ne mogu ih ispričati da ne idu u školu jer idu na prosvjed', ustvrdio je Fuchs na pitanje mogu li roditelji opravdati izostanak djece.

