'Naravno. Škole najnormalnije rade. Ministarstvo nije zaprimilo niti jedan upit niti bilo kakav kontakt od strane srednjih škola koji bi pitao što i na koji način da se sutra ponašaju', rekao je Fuchs na pitanje trebaju li roditelji poslati djecu u školu.

Ministar Radovan Fuchs u razgovoru s RTL-ovim reporterom Marijem Juričem u Bruxellesu poručio je da škole nastavljaju normalno raditi te da nema razloga da učenici ne dođu na nastavu.

Srednjoškolci i studenti u petak planiraju bojkot nastave kako bi upozorili na probleme s kojima se mladi suočavaju, od obrazovanja i studentskog standarda do priuštivog stanovanja i životnih troškova.

'Dobit će neopravdani sat'

Ministar je jasno poručio što očekuje učenike koji odluče sudjelovati u bojkotu.

'Učenici koji ne budu išli u školu, a nemaju opravdanje za to, dobit će ono što im pripada po propisima i pravilnicima, odnosno neopravdani sat', rekao je.

Na pitanje mogu li roditelji opravdati izostanak djece zbog sudjelovanja na prosvjedu, odgovorio je da to nije valjan razlog.

'Oni moraju naći ispriku i ne mogu ih ispričati da ne idu u školu jer idu na prosvjed', poručio je.

'Iza svega stoji širi međunarodni pokret'

Fuchs je doveo u pitanje i motive organizatora bojkota, ustvrdivši da njihovi zahtjevi nisu prvenstveno povezani s obrazovanjem.

'Odgovorno tvrdim da ovo nije spontana reakcija koja je izašla iz studenata hrvatskih sveučilišta ili studentskih zborova. Iza toga stoji jedan širi međunarodni pokret', izjavio je.

'To su neki anarhisti, organizacije koje na valu tih prosvjeda od Francuske, Italije, Bavarske i slično pokušavaju dignuti priču i u Hrvatskoj', rekao je ministar.

Dodao je da političari lijeve provenijencije, prema njegovu mišljenju, takve prosvjede često prešutno podržavaju jer se društveni nemiri mogu politički iskoristiti. Na pitanje smatra li anarhističke pokrete pozitivnom ili negativnom pojavom, odgovorio je:

'Anarhisti su kroz povijest pokazali da to nije baš sretna okolnost za razvoj društva.'

'Ne znam što nije dobro u obrazovanju'

Ministar je odbacio i dio kritika na račun hrvatskog obrazovnog sustava.

'Ne znam što nije dobro u obrazovanju, činimo sve živo da obrazovanje izdignemo iznad europskih standarda', rekao je.

Podsjetio je da je država uložila dvije milijarde eura u infrastrukturu osnovnih škola te da su prošle godine znatno povećane plaće zaposlenih u obrazovanju.

Osvrnuo se i na studentski standard, ustvrdivši da Hrvatska ima besplatno obrazovanje, vrlo jeftinu studentsku prehranu i dobre uvjete smještaja.

Smatra da su zahtjevi prosvjednika uglavnom usmjereni na šire društvene teme, poput zaštite okoliša, priuštivog stanovanja i životnih troškova.

'Pričekajmo da vidimo što će se zbivati'

Fuchs je na kraju razgovora poručio da tek treba vidjeti koliko će učenika i studenata doista sudjelovati u najavljenom bojkotu.

Podsjetio je da je ranije bio najavljen još jedan bojkot povezan sa studentskim pokretima i događajima u Srbiji, za koje smatra da se ne mogu uspoređivati sa situacijom u Hrvatskoj.

'Hoće li to biti bojkot nastave ili ne, to ćemo tek vidjeti. Pričekajmo da vidimo što će se zbivati', zaključio je ministar.