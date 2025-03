U Novom Sadu pretučena četiri studenta: Jednom je slomljena vilica

View this post on Instagram

Drugi student, Vanja Vukas, ispričao je da je bio malo udaljen i da je nekoliko muškaraca krenulo 'sprintati prema njemu'.

'Natjeravali su me kroz centar, trčao sam, gdje su me policajci presreli i stavili mi lisice. Dao sam znak policajcima da pogledaju iza mene i vide tko me natjerava s remenjem u rukama, no oni su se na to oglušili i pod izlikom da me smiruju stavili su mi lisice', rekao je Vukas.