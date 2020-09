U Novoj Gradiški organiziran skup podrške uhićenom gradonačelniku Grgiću

U nedjelju je u centru Nove Gradiške u organizaciji Facebook stranice "Pravda za gradonačelnika Vinka Grgića" održan mirni prosvjed podrške gradonačelniku Grgiću koji je jedan od uhićenih u aferi Janaf

'Nadala sam se većem odazivu, po grupi je trebalo biti više ljudi, ali ne znam zašto ih nema. Hvala vam što ste se odazvali, ne ne mora nas biti puno, ovo je sve na brzinu organizirano, koliko nas ima, ima nas. To je za sada prvi skup, bit će ih još, naš gradonačelnik je u Remetincu, to sigurno znate, možda nas i gleda, ovim putem mu poručujemo da se drži. Meni je jako žao što mu se ovo sve dešava, nisam niti u jednoj stranci. Ja ovo radim iz ljubavi prema njemu, jer ja kada razgovaram s njim znam mu reći dragi Vinko, to je od milja ja njega poštivam i cijenim. Ja mogu staviti ruku u vatru da naš gradonačelnik nije kriv', rekla je Anita Kraljić osnivačica Facebook grupe 'Pravda za gradonačelnika Vinka Grgića, javlja portal SB onliine.