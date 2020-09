U nedjelju kiša, pljuskovi i jak vjetar, a pogledajte kakvo nas vrijeme čeka od ponedjeljka

U Hrvatskoj će tijekom nedjelje biti promijenjivo, s jakim vjetrovima na obali, a navečer će u nekim dijelovima zemlje biti kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda

U sjevernim predjelima bit će djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu na zapadu. Poslijepodne i navečer kiša i pljuskovi u središnjoj Hrvatskoj. Slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, prema kraju dana će okrenuti na sjeveroistočni i jačati. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo, popodne i olujno, a na sjevernom dijelu okretat će na vrlo jaku buru i sjeverozapadnjak. Tako je DHMZ izdao narančasti i žuti meteoalarm zbog jakih vjetrova.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati od 16 do 20 stupnjeva Celzija, dok će u gorju biti malo niža.

U ponedjeljak će biti promjenjivo, povremeno s kišom uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne će u većini krajeva biti dulja sunčana razdoblja, a kiša, lokalno obilnija, još uglavnom u Dalmaciji.

U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak. Na moru jak do olujan zapadni i jugozapadni vjetar već od jutra u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka 6 do 11, na moru od 11 do 17 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna većinom će biti između 15 i 20 stupnjeva.

Sljedeći tjedan vremenske prilike će se postupno smirivati.

'Početkom tjedna na Jadranu postupno smirivanje vremena, i što se kiše i vjetra tiče. U utorak će pljuskova biti uglavnom u Dalmaciji. U srijedu je vrlo vjerojatno uglavnom suho te barem djelomice sunčano vrijeme uz slab vjetar promjenjiva smjera. I na kopnu u ponedjeljak samo mjestimice kiša, no ujutro će ponegdje biti magle. U utorak te osobito srijedu više suhog i sunčanog vremena, pa će danju biti toplije', prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko, meteorologinja iz DHMZ-a.

Detaljniju prognozu za sljedećih sedam dana možete pogledati u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.