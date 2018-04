U more na splitskoj Rivi izlaze fekalije

'Ovo je dno dna! Turistički grad, spreman za sezonu. Samo nek još malo useru more, pa smo spremni na svim frontama! Zrak, vod, šume, more... Šta je još ostalo !? Iskoristi priliku dok pada kiša pa možda niko ne vidi. Stoka jedna. Ovo je za naslovne stranice svih novina!', napisala je Splićanka Lada Deković u objavi na Facebooku uz koju je priložila video u kojem, kako ona navodi, u more uz splitsku rivu izlazi izmet, papir za wc...

Lada je pritužbu uputila i gradskom vijećniku Anti Bradariću koji joj je, kaže, odgovorio nakon što se raspitao u Gradu.