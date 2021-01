U Mečenčanima kod Petrinje otvorilo se 10 novih rupa, geofizičar: 'Pojavile bi se kad-tad, i bez potresa'

U Mečenčanima, mjestu 25 kilometara udaljenom od Petrinje, jučer je nastalo desetak novih rupa u zemlji. Geofizičar Božo Padovan rekao je, gostujući u Novom danu na N1, kako pojava rupa, odnosno urušnih vrtača, nije ni neobjašnjiva ni iznenađujuća - trigerirao ju je jak potres.

'Prije 10-12 tisuća godina teren je bio građen od vapnenca, koji sada vidite na površini. U holocenu je rijeka Sunja donijela pretežito šljunkovit materijal. Uz to treba uvrstiti i vodu. Dolazi do otapanja vapnenačke stijene. Voda ispire šljunkovitu komponentu. Rupe bi se s vremenom pojavile i same od sebe', rekao je Padovan za N1, dodavši kako se te rupe zapravo zovu urušne vrtače.