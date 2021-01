[FOTO] Njegova će tvrtka sanirati kulturno dobro u Zagrebu, za tportal otkriva što je glavni problem sa starim zgradama, ali upozorava i na raspravu koja bi nas mogla dovesti do apsurda

Veliku krovnu konstrukciju zgrade u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici 52, koja još od potresa u ožujku stoji prijeteći nagnuta, u idućih dva mjeseca uklonit će radnici specijalizirane tvrtke Spegra iz Splita. Radi se o složenom i opasnom pothvatu koji zahtijeva korištenje posebnih tehnika i specifičnih alata te istovremeno vođenje računa o sigurnosti 250 stanara iz pet ulaza u ovoj zgradi. Vlasnik Spegre Berislav Borovina za tportal je opisao što će se u idućim tjednima i mjesecima događati ondje, ali i kako vidi proces obnove Zagreba i Banije

Borovina je još 1979. godine kao mladi inženjer bio uključen u sanaciju Dubrovnika nakon potresa u Crnoj Gori, potom je radio na Građevinskom fakultetu i kasnije na Građevinskom institutu , nakon čega je 1989. godine odlučio da je upravo to niša kojom se želi baviti, prvi u Hrvatskoj. Mala obiteljska tvrtka narasla je od toga da su sami konstruirali i dali izraditi opremu za injektiranje, pa do kupovine prve Hamelmannove visokotlačne pumpe 1997. godine. Preko četvrtine zaposlenih danas su visokoobrazovani, imaju timove koji pokrivaju sve hrvatske regije, a konkurentni su i na svjetskom nivou.

'Radi se o delikatnom poslu i uvjetima koji isključuju mogućnost pogreške, uz otežan transport materijala. Posao će po našoj procjeni trajati oko dva mjeseca i to predstavlja razuman rok, iako ćemo se truditi završiti ga ranije', dodaje on.

'U prvoj fazi slijedi izgradnja hodnika koji će zaštititi stanare i prolaznike od pada sitnih komada ili ne daj bože novog potresa, a potom podupiranje same konstrukcije. To je najvažnija faza posla koja će odnijeti oko 30 posto vremena, do samog uklanjanja: potporna skela spriječit će nekontrolirane pomake. A potom slijedi faza razgradnje konstrukcije rezanjem dijamantnim alatima te korištenjem visokotlačnih pumpi i preša. Time će i razina buke biti manja u odnosu na bušilice i štemalice', objašnjava Borovina.

'Diferencijalne jednadžbe i integrali izmišljeni su u 17. stoljeću, nemojmo to zaboraviti. Brojni spomenici kulturne baštine fantastično su podnijeli ovaj katastrofalni potres: baš smo neki dan, recimo, obišli crkvu Marije Magdalene u Selima kod Siska. Njena dva tornja od tridesetak metara i crkva s ogromnom kupolom iz 16. stoljeća opstali su, to je da skineš kapu. Naš osnovni problem prije svega je neodržavanje', kaže i pojašnjava:

'Činili smo jako malo na održavanju, upravo suprotno - brojnim takvim objektima narušili smo ravnotežu različitim prodorima, uklanjanjem nosivih zidova, propuštanjem vlage u krovištima, truljenjem međukatnih konstrukcija i slično. Problem se zove nebriga. A tek potom može se reći da ni u prošlosti nisu svi meštri bili najkvalitetniji, naravno.'

Borovina kaže da se suvremenim i afirmiranim metodama zgradama danas vrlo diskretno može vratiti prvobitna stabilnost i ojačati ih kako bi se ljudi osjećali sigurno, ali i u tome treba imati mjeru. Potres je, dodaje, prirodna pojava čije se posljedice nikada ne mogu do kraja spriječiti.

'Tumačenje pojma sigurnosti kao potpune i teoretske dovelo bi nas do apsurda - što bismo onda radili sa Svetim Dujom, Arenom u Puli, zagrebačkom katedralom? Hoćemo li ih ojačavati čelikom, rušiti? Moramo racionalno sagledati vjerojatnost i učestalost pojave poput potresa te posebnu pažnju prije svega obratiti na javne zgrade poput škola, bolnica ili javnih ustanova. Sa stupnjem zaštite od potresa geometrijski raste količina novca koju treba uložiti u to. Struka treba odrediti do kojeg nivoa treba osigurati seizmičku stabilnost, a potom će se vidjeti ekonomska isplativost - treba li iste sadržaje zadržati na istoj lokaciji ili eventualno prenamijeniti neke objekte. Sve se može, no cijena ulaganja u tom slučaju značajno raste', objašnjava Borovina.