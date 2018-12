U kadrovskoj rošadi na Pantovčaku na scenu stupa SOA: Kako stojimo sa sigurnosnim provjerama?

Metla na Pantovčaku, po neslužbenim informacijama, nakon savjetnika predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost Vlade Galića zahvatit će savjetnika za unutarnju politiku Matu Radeljića, s time da ovaj navodno ne namjerava dati ostavku, nego čeka formalnu smjenu. Po svemu sudeći, zamijenit će ga novinarka Mirjana Hrga, kurioziteta radi - Radeljićeva kolegica s HTV-a potkraj devedesetih. Ako prođe sigurnosnu provjeru

'Nema ovdje previše pameti i reda: provjere ne prolaze ni saborski zastupnici, ni ministri, ni niz drugih osoba na važnim dužnostima. Po mojoj logici, to bi trebala biti zakonska obveza zbog zaštite institucija', kazao je za tportal HDZ-ov Miroslav Tuđman. On sam nije do kraja upućen u proceduru koju bi navodno trebala proći Mirjana Hrga, no pretpostavlja da se radi o samoinicijativnoj odluci predsjednice.