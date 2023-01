U Hrvatskoj sve skuplje nego u susjedstvu; Fižulić: Netko je zaboravio da polovica zemlje živi manje od 45 minuta od slovenske granice

Gost Novog dana bio je nekadašnji ministar gospodarstva, poduzetnik i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić koji je govorio o tome zašto je u Hrvatskoj sve skuplje nego u susjedstvu

Dodaje da je Vlada, u vrijeme kada se lomio Agrokor, imala priliku da učini nešto u restrukturiranju hrvatskog tržišta maloprodaje osnovnih namirnica.

'Za razlike od većine drugih zemalja, u Hrvatskoj je udio diskontnih lanaca minimalan, a to znači da je opći nivo cijena u Hrvatskoj viši nego na onim tržištima gdje diskontni lanci imaju veće udjele. To je strukturni problem hrvatske maloprodaje. Cijene su se zapravo formirale prema Konzumu, stranci kada bi došli su se po njima ravnali. To se sad pokazalo kada se uspoređivao isti trgovački lanac u Hrvatskoj i Sloveniji i ustanovilo se da isti proizvodi koštaju drugačije. Ako su male razlike, samo za razliku u PDV-u onda je to probavljivo, ali ako se na to nabere razlika od marže i to počne biti više od 10, 15 poto, to je razlog za prekograničnu kupnju', rekao je.

Šoping osnovnih živežnih namirnica u susjedstvu tijekom 2000-tih je bio pravilo. 'HNB je tada izračunao da su u 1999. Hrvati na taj način u susjedstvu ostavili milijardu dolara. To je ogroman novac', kaže Fižulić ističući da polovina građana živi na manje od 45 minuta od slovenske granice.