U emisiji Dobro jutro, Hrvatska o daljnjem ublažavanju mjera govorio je Damir Trut, zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite. Rekao je da stožer i dalje funkcionira, i onaj na državnoj razini i 576 stožera civilne zaštite na lokalnoj razini

'Granice su djelomično otvorene. Što se tiče Hrvatske, ulazak i izlazak je slobodan za građane koji idu na liječenje, policijske i zdravstvene službenike, ljude koji imaju poslovni interes. Kada se izlazi iz zemlje, mora se najaviti na mail adresu granične policije, ali to vrijedi samo za one koji imaju posebne interese, ali ne i one koje sam naveo', istaknuo je te dodao kako je to potrebno učiniti da ne bi bilo previše čekanja na granici.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo s Ministarstvom obrazovanja napravio je protokole ponašanja i za škole pa ako se svi budu držali uputa, djeca su apsolutno sigurna. 'Za domove umirovljenika također su dane preporuke. Željeli smo da i oni nakon dva i pol mjeseca mogu vidjeti svoje obitelji, ali na poseban način kako bi ostali sigurni', rekao je.

Naglasio je da je zadovoljan ponašanjem građana u ovoj izvanrednoj situaciji te kako mjere koje su bile donesene nisu bile represivne, nego su osiguravale zaštitu svih nas, što je u konačnici donijelo i rezultate.