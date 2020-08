U Hrvatskoj iskorišteno samo 41 posto kvote za strane radnike, porast u špici sezone

Prema dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, 31. srpnja bilo je iskorišteno 41 posto kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana, piše u četvrtak Večernji list.

To se pogotovo odnosi na turizam, koji kod nas ipak nije podbacio toliko puno kao u drugim mediteranskim turističkim destinacijama. Koronavirus je stoga utjecao na to da je ovogodišnja iskorištenost kvota za uvoz strane radne snage u Hrvatsku na samo 30 posto od ukupno odobrene brojke.

Prema zadnjim dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, na dan 31. srpnja ove godine još je neiskorištena bila 53.931 radna dozvola za strance u ovoj godini, a u postupku izdavanja bilo ih je 7656. To znači da je u špici ovogodišnje turističke sezone, ali i sezone građevinskih radova, a to su sektori za koje inače i uvozimo najviše radnika, iskorišteno samo 24.539 radnih dozvola. Kad se tome pridodaju i one koje su u postupku izdavanja, to je ukupno dosad odobrenih 32.195 radnih dozvola, odnosno 41 posto od ukupne kvote.