'Srđ je Grad!' protiv kruzera: Dubrovčani zbog uvrijeđene trojke u potencijalnoj opasnosti

Kandidacijska lista grupe birača „Srđ je Grad!“ poručila je u utorak kako ne odobrava pokušaj dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića da ugovori uplovljavanje kruzera, ističući kako 'svaka odluka koja u pitanje dovodi zdravlje zajednice, ne može imati pokriće ni u kakvoj gospodarskoj inicijativi niti eventualnim financijskim rezultatima koje ta odluka može polučiti'.

Kruzerske kompanije se dogovaraju s lokalnim lučkim vlastima pristanišnih luka

„No sve to nema nikakve veze s realnošću i zamućuje logično i realno zaključivanje“, upozoravaju 'Srđevci', podsjećajući na dokument „EU Healthy Gateways’ COVID-19 guidance for cruise operators and ports“, sa smjernicama za kruzere i pristanišne luke u vrijeme epidemije COVID-19.

„One, između ostalog, utvrđuju da prije početka putovanja, kruzerske kompanije trebaju ugovoriti s lokalnim lučkim vlastima pristanišnih luka ('home portova' i drugih luka), postupke usluge liječenja i hitne pomoći (čak i zračnu evakuaciju), kao i pitanje karantene na kopnu, uredivši pitanje smještaja oboljelih, npr. u bolnicama, hotelima i sl. Premda se u ovom slučaju karantene preferiraju 'home portovi' i ostale pristanišne luke mogu ući u obzir“, navode iz KLGB „Srđ je Grad!“.