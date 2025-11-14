U fosiliziranom izmetu dinosaura pronađena nova vrsta letećeg gmaza

Izumrla vrsta letećeg gmaza otkrivena je u fosiliziranom izmetu dinosaura, i to dok je godinama skupljao prašinu u muzejskoj zbirci

Riječ je o ostacima želučanog sadržaja, takozvanom regurgitalitu, koji se godinama čuvao u Museu Câmara Cascudo na Federalnom sveučilištu Rio Grande do Norte u Brazilu. Primjerak je bio označen tek kao materijal iz brazilske regije Araripe, bez preciznog mjesta pronalaska ili vremena u kojem je sakupljen, pa je dugo ostao nezamijećen, piše Newsweek. U tom je fosilu pronađena kombinacija djelomičnih ostataka dvaju pterosaura, nove vrste koju su znanstvenici nazvali Bakiribu waridza, kao i četiri fosilne ribe. Nova vrsta pripadala je skupini pterosaura koji se hrane filtriranjem vode. 'Lomljenje kostiju pterosaura najvjerojatnije se dogodilo tijekom gutanja, kao rezultat mehaničke obrade predatora', objašnjavaju autori studije.

Dinosauri s perjem Izvor: Profimedia / Autor: dotted zebra / Alamy / Alamy / Profimedia







+5 Dinosauri s perjem Izvor: Profimedia / Autor: dotted zebra / Alamy / Alamy / Profimedia

Iznenađujuće dobro očuvan Istraživači su proveli filogenetsku analizu, kao i paleohistološku, koja je otkrila iznenađujuće dobro očuvane dentinske i pulpne šupljine. Iako su se razni pterosauri već prije povezivali s tim područjem, ovo je prvi dokaz da je u tropskom pojasu postojao pterosaur koji se hranio filtriranjem. 'Bakiribu pokazuje izuzetno izdužene čeljusti i guste, četkaste redove zuba, slično pterodaustru, ali se razlikuje po presjeku i razmaku zuba', navode istraživači. Obje vrste pripadaju skupini Ctenochasmatidae, poznatoj po dugim, igličastim zubima. Ovaj regurgitalit ujedno daje vrijedan trag o tome da su pterosauri služili kao plijen većim dinosaurima.