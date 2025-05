U Dubrovniku predstavljen američki helikopter Subaru Bell 412 za prijevoz pacijenata

Zamjenik župana Joško Cebalo podsjetio je da je Dubrovačko-neretvanska županija prva u Hrvatskoj uspostavila hitnu helikoptersku službu, a u devet godina ostvareno je 1408 intervencija. Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić istaknuo je zahtjevan geografski položaj županije s velikim brojem otoka, što onemogućuje zemaljskim timovima i vozilima pravovremenu skrb o svim pacijentima.

'Od najbližih smo bolnica na većini terena udaljeni i više od 100 kilometara. Lastovo je udaljeno više od 100 kilometara, naša ispostava u Blatu na Korčuli je najudaljenija od najbliže bolnice u cijeloj Hrvatskoj, a naša je bolnica do prvog KBC-a udaljena više od 200 kilometara. U većini slučajeva helikopter uspije unutar sat vremena prevesti hitnog pacijenta do bolnice. Otkad smo uveli cjelogodišnju službu, dosadašnji helikopter MUP-a je imao 300 do 350 letova godišnje, a od 1. srpnja pomaže i helikopter s Brača, koji leti i noću. Ovi zasad ne lete noću, jer su za to potrebna dva pilota', rekao je Lulić.